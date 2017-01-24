〈台北都會〉士林區農會選舉激烈 莊郭兩派為選舉人名冊互槓

2017-01-24

莊派葉文忠 申請名冊遭拒絕

〔記者黃建豪、陳紜甄／台北報導〕農會選舉白熱化，北市農會選舉主戰場士林區，莊、郭兩派人馬昨為了選舉人名冊吵得不可開交。回鍋參選的士林區農會前理事長莊派葉文忠，昨率領十多人到士林區農會申請選舉人名冊卻遭拒絕，葉控訴現任理事長郭萬清把持農會不提供名冊，惡意要他「蒙著眼打仗」。郭萬清反指，目前尚未到提供名冊的階段，一切依法行事。

基層農會改選，分為區農會選舉與市農會選舉。二月十九日農事小組長與會員代表投票後，各區農會再於三月五日召開會員代表大會，選出區理監事，三月十四日開理監事會互選理事長、常務監事 ，預計四月再選農會理事長。因名冊內提供會員姓名及戶籍地址資料，候選人可憑名冊明確找到拜票對象。

但葉文忠昨與士林區福中里長紀榮鴻等人向士林區農會申請選舉人名冊，眾人直闖農會辦公室，但被拒絕受理。士林區農會總幹事郭淑敏以不要在辦公室吵鬧為由趕到會客室，讓葉文忠等人相當不滿。

理事長郭萬清︰一切依法行事

葉指控，備查後需經三個工作日才能拿到名冊， 週五就是除夕，郭派目的是拖延時間，讓他除夕前拿不到名冊，意圖妨礙他在春節關鍵檔期向會員拜票。郭萬清則說，選舉程序還沒走到那，任何一方都無法提供名冊。郭也說，葉文忠雖然是前任理事長，但農會現在一切依法行事。

產發局︰最晚26日送市府備查

產發局表示，根據農委會的期程，士林區農會最晚需在一月廿六日將選舉人名冊送至市府備查，二月二日上班日，就可以申請選舉人名冊。

台北市雖有十二個行政區，但只有九區有農會，而產業發展局統計，台北市登記務農人口僅八千多人，士林區就佔了兩千三百人，顯見士林區的重要性。農會人士透露，葉文忠、郭萬清同為莊龍彥當年一手提拔的徒弟，兩人曾情同兄弟，如今郭自成一派，而郭萬清擔任士林區農會理事長任期已屆滿，將向上挑戰市農會理事長，要對決的是回鍋參選的恩師莊龍彥。

至於士林區農會，莊派由回歸的葉文忠參選，對決郭萬清力挺的鄒枝和，鄒雖非農會體系出身，但曾擔任士林區平等里長，對地方亦不陌生。

對於外界指莊派回歸，是因上屆家族兄弟鬩牆導致在士林區敗給郭派，才要「收復失土」。莊龍彥澄清，上次他幫的是郭萬清，還幫郭拉過關鍵票，才讓郭當選，但這幾年地方農友對郭的評價並不好，讓他感到相當後悔，所以這次出來是要「自理門戶」。