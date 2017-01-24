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〈台北都會〉新北加成收費稽查 11輛小黃未設定

2017-01-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕春節計程車加成收費昨天凌晨起上路，已換裝新式計費表的計程車，於系統設定加收二十元，使用舊表者按表收費。新北市交通局昨前往板橋車站稽查宣導，部分駕駛尚未完成設定，其餘無發現重大違規。

總計昨稽查七十四輛計程車，其中一名駕駛超過六十八歲，職業駕照及執業登記證失效，由板橋分局當場裁罰，其餘均合格，未發現違規收費情形；另有十一輛計程車尚未設定。

交通局運輸管理科長蘇先知表示，春節計程車加成收費從一月二十三日至二月一日，為期十天，已換裝新表者，從系統設定加收二十元，使用舊表者按表收費，為避免消費者混淆，不論採用新舊表，皆按表顯示金額收費。

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  • 春節計程車加成收費昨天凌晨起上路，新北市交通局昨天前往板橋車站稽查宣導。（記者賴筱桐攝）

    春節計程車加成收費昨天凌晨起上路，新北市交通局昨天前往板橋車站稽查宣導。（記者賴筱桐攝）

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