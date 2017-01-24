〈台北都會〉興航停飛 金門春運不受影響

2017-01-24

〔記者吳正庭／金門報導〕不因復興航空停飛影響春運，金門縣政府積極與各航空公司協調，不僅增加三波段加班機，更自二十五至二十七日，分別在台北、台中、嘉義、台南及高雄機場成立金門鄉親服務處，為鄉親爭取候補機位。

縣府指出，春節期間三波段加班機，各航空公司共計提供十二萬二千九百個座位數，較去年增加四百二十九個座位數。

縣府表示，服務鄉親春節期間返鄉，二十五至二十七日將在台灣本島的台北、台中、嘉義、台南及高雄等五處機場設立金門鄉親服務處，同一期間會在台北松山機場實施「聯合補位單一窗口」作業，協助金門鄉親辦理台北往返金門聯合補位。