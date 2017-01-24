| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉興航停飛 金門春運不受影響

2017-01-24

〔記者吳正庭／金門報導〕不因復興航空停飛影響春運，金門縣政府積極與各航空公司協調，不僅增加三波段加班機，更自二十五至二十七日，分別在台北、台中、嘉義、台南及高雄機場成立金門鄉親服務處，為鄉親爭取候補機位。

縣府指出，春節期間三波段加班機，各航空公司共計提供十二萬二千九百個座位數，較去年增加四百二十九個座位數。

縣府表示，服務鄉親春節期間返鄉，二十五至二十七日將在台灣本島的台北、台中、嘉義、台南及高雄等五處機場設立金門鄉親服務處，同一期間會在台北松山機場實施「聯合補位單一窗口」作業，協助金門鄉親辦理台北往返金門聯合補位。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
士林區農會選舉激烈 莊郭兩派為選舉人名冊互槓

莊派葉文忠 申請名冊遭拒絕農會選舉白熱化，北市農會選舉主戰場士林區，莊、郭兩派人馬昨為了選舉人名冊吵得不可開交。回鍋參選的士林區農會前理事長…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：〈台北都會〉興航停飛 金門春運不受影響


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.