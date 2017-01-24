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〈台北都會〉新北公園都是塑膠遊具 媽媽們：還我有趣童年

2017-01-24

朱立倫表贊同 回應「一定贏台北」

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市多數公園都使用同一種塑膠遊樂設施，過度單一化、無法引發孩童興致。台灣親子共學教育促進會昨號召三十多位媽媽向市長朱立倫陳情，要求仿效台北、高雄等地，多建置鞦韆、樹屋、沙坑等設施，打造特色公園，朱立倫表示非常贊成，答應媽媽們「一定贏台北！」

「還我有趣童年」、「給我特色公園！」來自北大社區的媽媽們帶著小孩高舉標語，現身北大綜合行政大樓竣工典禮會場，要求市府成立跨局處的兒童遊戲場專職小組，公開徵求公園設計圖，邀請社區居民、教育專家等參與討論，並公開公園遊具的安全檢驗報告、經費預算、得標廠商等，供公民檢視。

媽媽們盼多一些鞦韆、樹屋、沙坑

媽媽代表、市政顧問林富子指出，北大特區約一萬五千多名孩童，全區五個公園中只有一座鞦韆，其餘皆為罐頭塑膠遊具，孩童早就玩膩了，媽媽們只能在週末揪團到外縣市公園玩飛輪、爬繩等，滿足孩童的成長及遊樂需求。

台灣親子共學教育促進會團員王筱恬表示，低矮、單調的制式遊具，不僅缺乏美感，劣質橡膠地墊也造成夏天易燥熱、雨天生苔打滑，有礙孩童身心健全發展；鞦韆攀爬、多元材質的滑梯和沙草，則有助孩童平衡與協調，豐富情感和想像力。

工務局：新設公園已朝多元化設計

工務局新工處長詹榮鋒表示，為符合國家安全標準及方便管理維護，多數公園採用塑膠遊具，近期新設公園遊具已逐漸多元化，例如土城青山公園有一座碗公溜滑梯、蘆洲公一公園設有海洋沙灘等，未來將與景觀處、區公所等公園管理單位加強溝通，面積較大的新闢公園，將考慮找民間團體參與設計，建置更多特色公園。

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  • 市長朱立倫走進抗議群眾中摸摸孩童，或與爸媽們握手。（記者張安蕎攝）

    市長朱立倫走進抗議群眾中摸摸孩童，或與爸媽們握手。（記者張安蕎攝）

  • 北大社區居民不滿新北市的公園都是同一種塑膠遊具，孩子早就玩膩，應蓋沙坑、鞦韆、樹屋等特色設施。（記者張安蕎攝）

    北大社區居民不滿新北市的公園都是同一種塑膠遊具，孩子早就玩膩，應蓋沙坑、鞦韆、樹屋等特色設施。（記者張安蕎攝）

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