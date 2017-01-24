〈北部〉高麗菜特賣 1小時賣光15噸

2017-01-24

〔記者游明金／宜蘭報導〕全國高麗菜產量過盛，價格崩跌，菜賤傷農；宜蘭縣大同鄉南山、四季是高麗菜主要產區，也遭到波及。宜蘭縣政府昨天發起「搶救大作戰」，集結同仁與各界愛心，不到一小時就認購七千多顆，近十五噸高麗菜。

大同鄉茂安、四季與南山是高麗菜主產區，全縣種植面積約一千二百公頃，年產量約八萬噸；南山蔬果生產運銷合作社經理紀義晉說，因產地在山區，高冷氣候種植的高麗菜，白青相間、水分多，口感爽脆甘甜，且高山較冷少病蟲害，農藥用得也少，品質較其他地區好很多，但受全國盛產波及，產地批發價一斤僅五、六元，一顆高麗菜才賣十幾元，菜農血本無歸，欲哭無淚。

宜蘭縣府得知菜農困境，發起認購高麗菜捐助社福機構特賣，也開放縣府同仁搶購；菜農以產地直送方式，菜車一早從南山出發直達縣政府，以一顆廿元，一簍（三十公斤）十五顆二百五十元促銷兼作愛心。

原本訂購三百六十簍，但認購踴躍又追加一百廿簍，共賣出七千二百餘顆高麗菜，重達十五噸，午不到一小時就賣光。

縣長林聰賢雖未出席活動，但事先認捐一萬元高麗菜，拋磚引玉；主持活動的縣府秘書長賴錫祿說，南山高麗菜品質絕佳，昨天活動只是開始，希望各鄉鎮市公所也能響應，縣府也會持續辦理促銷推薦給消費者。