| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉高麗菜特賣 1小時賣光15噸

2017-01-24

〔記者游明金／宜蘭報導〕全國高麗菜產量過盛，價格崩跌，菜賤傷農；宜蘭縣大同鄉南山、四季是高麗菜主要產區，也遭到波及。宜蘭縣政府昨天發起「搶救大作戰」，集結同仁與各界愛心，不到一小時就認購七千多顆，近十五噸高麗菜。

大同鄉茂安、四季與南山是高麗菜主產區，全縣種植面積約一千二百公頃，年產量約八萬噸；南山蔬果生產運銷合作社經理紀義晉說，因產地在山區，高冷氣候種植的高麗菜，白青相間、水分多，口感爽脆甘甜，且高山較冷少病蟲害，農藥用得也少，品質較其他地區好很多，但受全國盛產波及，產地批發價一斤僅五、六元，一顆高麗菜才賣十幾元，菜農血本無歸，欲哭無淚。

宜蘭縣府得知菜農困境，發起認購高麗菜捐助社福機構特賣，也開放縣府同仁搶購；菜農以產地直送方式，菜車一早從南山出發直達縣政府，以一顆廿元，一簍（三十公斤）十五顆二百五十元促銷兼作愛心。

原本訂購三百六十簍，但認購踴躍又追加一百廿簍，共賣出七千二百餘顆高麗菜，重達十五噸，午不到一小時就賣光。

縣長林聰賢雖未出席活動，但事先認捐一萬元高麗菜，拋磚引玉；主持活動的縣府秘書長賴錫祿說，南山高麗菜品質絕佳，昨天活動只是開始，希望各鄉鎮市公所也能響應，縣府也會持續辦理促銷推薦給消費者。

廣告
  • 高麗菜價崩，宜蘭縣政府辦理特賣活動，幫大同鄉茂安、四季與南山的菜農促銷。（記者游明金攝）

    高麗菜價崩，宜蘭縣政府辦理特賣活動，幫大同鄉茂安、四季與南山的菜農促銷。（記者游明金攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
大溪中正公園透明電梯 年初一開放

大溪觀光吊橋銜接中正公園的階梯陡峭，有十六公尺的高低落差，且多達近百階，讓許多長者與輪椅族及用兒童推車的遊客吃不消，經地方爭取，市府觀光旅遊…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：〈北部〉高麗菜特賣 1小時賣光15噸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.