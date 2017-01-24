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〈北部〉宜蘭農舍亂象 學測入題引討論

2017-01-24

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭農舍亂象（見圖，記者簡惠茹攝）成為今年大學學測考題引起討論，題目詢問農舍增加、農地消失與什麼關係最密切；網友認為正確答案，應是政黨鬥爭、官商勾結、財團炒地皮；宜蘭小農更自創選項，認為城鄉發展失衡、農地炒作、天龍國後花園、農業蕭條才是標準答案。

社會科以宜蘭農舍亂象出題，題目略為：根據宜蘭縣政府統計，二○○○到二○一四 年間宜蘭縣農舍約增加 七千六百幢，許多農地消失。這現象除政策因素，與下列何者的關係最密切？選項列出A：都市發展，B：土地退化，C：交通革新，D：農業企業化。

網友不認同 另提正確答案

大考中心公佈解答是（Ｃ）交通革新，這考題與答案引起宜蘭人討論；「給的選項太難選了。」有網友指出，四個選項應「以上皆非」，正確應是政黨鬥爭、官商勾結、財團炒地皮；他以壯圍人立場來看，農舍亂象關鍵脫不了政治操作、財團炒作，很多農地都變成台北人假日別墅、豪宅。

小農不同見解 自創選項

水稻蔬菜農吳紹文也有見解，她提出城鄉發展失衡、農地炒作、天龍國後花園、農業蕭條，這才是標準答案；吳紹文說，城鄉發展失衡導致農村發展速度和投入資源，遠遠比不上都市，造成沒人要留在農村，農地開放自由買賣，演變成農地炒作，農地價值不再是以務農價值衡量。

吳紹文指出，國五開通後，因交通便捷，宜蘭變成天龍國口中的「後花園」，加快炒地皮速度，最後農村蕭條、農地消失，農業收入比不上農地價格的上揚，這些都是農舍增加原因。

縣府農業處副處長張經緯說，農舍問題是全國性的，雪隧開通後，宜蘭交通更便利，地價比台北地區便宜，因此「種農舍」問題嚴重，為維護農地農用，縣府也採取一連串措施，保護土地不被破壞。

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  • 學測宜蘭農舍亂象入題引討論，小農自創四選項。（記者簡惠茹攝）

    學測宜蘭農舍亂象入題引討論，小農自創四選項。（記者簡惠茹攝）

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標題：〈北部〉宜蘭農舍亂象 學測入題引討論


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