〈北部〉文面國寶鄭好妹辭世 全台僅存4人

2017-01-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕九十六歲花蓮文面國寶鄭好妹於十七日辭世，目前全台僅存四名文面耆老，《永不消失的榮耀記憶》作者田貴實感嘆「族群文化的消逝迫在眉睫！」令人不勝唏噓。

文史工作者嘆族群文化消逝

統稱「泛泰雅族裔」的泰雅族、太魯閣族及賽德克族等文面耆老，經文史工作者田貴實統計原有二百七十人，但因隨著長者日漸凋零，見證歷史、文化印記的文面國寶逐漸褪色，去年方阿妹才剛離世，另名耆老鄭好妹也於月中回歸祖靈懷抱。

生於民國十年的鄭好妹，五歲時由家族耆老文上「額文」，但隨著日軍進駐部落，展開皇民化運動，十五歲時不僅被禁止再文頰文，就連原有的額文也被日本人強制「割除」，被迫充當「皇民」。

鄭好妹先後嫁給二名賽德克族人，第二任丈夫被日軍徵招為義勇軍，前往南洋攻打美軍時，她還一度以為將與先生天人永隔、悲痛萬分，翌日日軍投降，才破涕為笑；晚年子孫滿堂，面容上的「額文」，也伴隨歲月痕跡，淡化許多。

田貴實說，文面耆老相繼離世，內心相當著急，廿年前意識到文面耆老的珍貴性，隻身帶著相機、紙筆，走進部落探詢，陸續克服溝通障礙等困難，終於趕在所有耆老離世前，收錄下完整故事。

他強調，目前花蓮及苗栗各僅存二位文面耆老，這群高齡長者每天都在與生命賽跑，期盼祖靈能多給一點時間，別讓這值得學習的歷史文化，不敵時間淬鍊，永遠消失在人類的文明中。

鄭好妹將於今天上午在自宅舉行告別式，文史界學者及田貴實等人，將帶著詳述記載鄭好妹口述生命史的新書前往致意，感謝她延續祖先傳統，見證文面歷史的榮耀記憶。