〈北部〉《小檔案》親不知子斷崖

2017-01-24

舊台十一線在花蓮豐濱鄉新社、磯崎交界處有座「新磯隧道」，隧道鑿穿岩壁通過斷崖，但隧道外側的斷崖壁上卻隱隱有小徑遺跡，原來是在台十一線通車前，村民沿著東海岸的南北交通來到此地勢險峻的斷崖，都得走這只容一人通過的羊腸小路，被稱「親不知子斷崖」，即使親如父子、母女走上小路，都得自己照顧自己、無法彼此照顧，因此得名。（記者花孟璟整理）