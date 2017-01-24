〈北部〉竹市府後街停車場 明天啟用

2017-01-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕過去給人陰暗、潮濕悶熱且動線設計不良和滲水嚴重的新竹市府後街停車場，在市府交通處啟動停車場再生計畫改善後煥然一新，不僅動線流暢、明亮，電梯媲美飯店級，還有車輛在席顯示燈號和友善身障、婦幼車位， 將在明天（二十五日）啟用。

新竹市長林智堅說，府後街停車場有兩百九十六個車位，民國八十四年啟用後從未大幅整修，建築、設施老舊，過去因空氣悶熱，夏天高溫達攝氏卅九度，更被人詬病的是電梯老舊及地下三樓滲水，如今問題一次解決，且率先安裝新竹市公有停車場第一套「車輛在席顯示器」系統，讓駕駛不必繞圈子，看到停車格上方亮「綠燈」，就知道哪裏可停車。

此外，每個樓層以不同顏色區分，地面也有大型的顯示標誌，且採用塑膠防滑板，車道鋪設柏油路面，在地下一樓提供婦幼及身障友善車位，並將管理室改到地下一樓，還提供雨傘、手機充電和嬰兒車租借等服務。

林智堅說，兩部電梯車廂更換、並進行排風設備更新及管理室整建和公共廁所整修、油漆重新粉刷等工程，加裝照明燈具，提供優質停車環境。

市府交通處長倪茂榮說，府後停車場、北區行政大樓停車場及牛埔停車場等三座公有停車場，從去年十一月一日委外經營管理五年，廠商投入一千萬元改善府後街地下停車場環境，提升服務品質，今年市府還會進行稅務局、明志書院和體育場及頂竹圍等公有停車場的再生改造計畫，讓市民停車更方便、停車環境更友善。