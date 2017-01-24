〈北部〉竹縣刪減8社福預算 13議員連番轟
2017-01-24
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳自行宣布刪減議會去年底三讀通過的八項非法定社福預算十億多元，多名議員在議會臨時會中砲聲隆隆。民進黨縣議員吳傳地、林昭錡質疑邱鏡淳讓小英政府背黑鍋；民國黨議員邱靖雅砲轟縣府不尊重議會 。
邱：中央有意見 刪減「情非得已」
邱鏡淳強調，縣府面臨大環境稅收短少，與來自中央對非法定社福支出的檢討壓力，才進行八項預算的調整。他說，中央長照要實施了，有些社福政策如生育補助又跟鄉鎮市有疊床架屋的狀況，所以「情非得已」。
綠黨縣議員周江杰以「程序正義」為由號召連署召開臨時會，獲十三席議員支持。但還沒正式提出連署，國民黨籍議長張鎮榮就宣布從廿日起到今（廿四）日 加開臨時會，並要求縣長邱鏡淳與縣府團隊昨天到議會報告。
縣府財政處長黃國峯說明刪減八項預算並未違反預算法，也不需透過議會追加減方式認可，並指出縣府是參酌一些縣市的作法調整。
議員嚴永秋則主張不要刪減老人年金和家有癱瘓者的每月補助額度，但建議調高老人年金的請領門檻為八十歲；議員張志弘要求酌予補助國中小學生享用營養午餐和使用教科書。
議員︰邱應有擔當 不能推給中央
議員吳傳地抨擊邱鏡淳一直強調刪減預算是遵照中央指示，像是在推託，事實上是財源調度的問題。他直批，「邱應有擔當，不能推給中央！」；議員鄭美琴說，沒錢就是沒錢，縣長直接講沒錢，道個歉，大家都可以理解。
縣議員周江杰、林光榮、郭遠彰等則關心營養午餐有多少弱勢的學生可以吃到免費的？交由班導師認定的「弱勢」有無具體標準供參考，縣府教育處必須明確讓大家知道。
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