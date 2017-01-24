〈北部〉苗栗談文車站恐塌 台鐵修繕慢吞吞
2017-01-24
去年11月圍封鎖線 遲遲未修復
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉談文車站每月約有一千兩百名人次乘客進出，但車站屋瓦嚴重破損，甚至有坍塌情況，去年十一月台鐵即圍起封鎖線至今，遭旅客質疑遲未見改善。負責管轄談文車站台鐵竹南站長顏柏齡說，需要時間規劃，目前無法確定時程。不過，縣民認為，拖了快三個月，台鐵修繕動作不夠積極。
有九十多年歷史的談文站，是海線五座日治時期木造車站之一，位於造橋台一線旁，為苗栗縣政府訂定歷史建築，二○○八年談文站改為無人招呼站，現今仍時常有遊客前往朝聖 ，但因歷史悠久，建築物過於老舊，有遊客便說感覺搖搖欲墜，站外也用簡陋鐵皮當圍籬，引發爭議。
顏柏齡指出，去年十一月曾前往察看，發現車站屋體有坍塌情況，深怕有民眾進入，遭掉落瓦片砸傷，才會決定先暫時拉起封鎖線，與民區隔。
顏柏齡說，目前雖禁止民眾進入車站內，但並不影響乘客自行進出搭車，每月平均仍有一千兩百名人次乘客進出，每天約有四十名人次，大部分都是學生通勤居多。
顏柏齡強調，一直都有在規劃修繕，但時程及經費等項目仍無法確定，預計還需要一段時日。另外，由於該站為縣府認定歷史建築，台鐵也無法直接擅自動工。因此，會再通報苗縣府，並擇期會勘，共同商議要如何改善。
造橋鄉公所表示，談文車站周邊環境確實需整頓，已向營建署申請相關經費，進行整修，也要更換談文車站招牌。
縣府：同意台鐵施作 問題不大
苗縣府文觀局長彭德俊說，台鐵為管理方，縣府為文資主管機關，依照文資法，台鐵只要附上修繕計畫報告即可，如經審核沒問題，就會同意台鐵施作。
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