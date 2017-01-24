〈北部〉台四線崎頂段拉皮 增照明孔蓋下地

2017-01-24

〔記者李容萍／大溪報導〕台四線崎頂路段為桃園與大溪往返的交通要道，受限於地形，該路段蜿蜒起伏，常因超速等不當駕駛行為衍生行車事故，公路總局第一區養護工程處復興工務段為提升行車安全，去年逐步進行的照明及路面改善工程已經完工，新鋪的路面、明亮的反光標記、導標及照明設備，讓民眾肯定舒適度、安全性都提高不少。

復興工務段段長王美芬表示，台四線崎頂路段原本只有上坡側設置路燈，屬於易肇事的下坡側的夜間照明反而略顯不足，因此進行路燈改善，在中央分向島新設Ｙ型燈桿，提供全路幅照明，有了夜間照明充足，配合新鋪的路面，明亮的反光標記及導標，以及原有的內照式圖形化指標牌面，夜間行車動線明確，大大提升行車安全。

另外，部分路面老化變形，復興工務段也配合路平專案，將沿路人手孔蓋下地，去年底完成路面重鋪。