| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉台四線崎頂段拉皮 增照明孔蓋下地

2017-01-24

〔記者李容萍／大溪報導〕台四線崎頂路段為桃園與大溪往返的交通要道，受限於地形，該路段蜿蜒起伏，常因超速等不當駕駛行為衍生行車事故，公路總局第一區養護工程處復興工務段為提升行車安全，去年逐步進行的照明及路面改善工程已經完工，新鋪的路面、明亮的反光標記、導標及照明設備，讓民眾肯定舒適度、安全性都提高不少。

復興工務段段長王美芬表示，台四線崎頂路段原本只有上坡側設置路燈，屬於易肇事的下坡側的夜間照明反而略顯不足，因此進行路燈改善，在中央分向島新設Ｙ型燈桿，提供全路幅照明，有了夜間照明充足，配合新鋪的路面，明亮的反光標記及導標，以及原有的內照式圖形化指標牌面，夜間行車動線明確，大大提升行車安全。

另外，部分路面老化變形，復興工務段也配合路平專案，將沿路人手孔蓋下地，去年底完成路面重鋪。

廣告
  • 台四線崎頂路段為桃園往返大溪的要道，公路總局進行照明及路面改善工程，夜間行車動線明確，讓用路人駕車舒適又安全。（記者李容萍攝）

    台四線崎頂路段為桃園往返大溪的要道，公路總局進行照明及路面改善工程，夜間行車動線明確，讓用路人駕車舒適又安全。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
大溪中正公園透明電梯 年初一開放

大溪觀光吊橋銜接中正公園的階梯陡峭，有十六公尺的高低落差，且多達近百階，讓許多長者與輪椅族及用兒童推車的遊客吃不消，經地方爭取，市府觀光旅遊…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：〈北部〉台四線崎頂段拉皮 增照明孔蓋下地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.