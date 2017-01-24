| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大溪中正公園透明電梯 年初一開放

2017-01-24

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪觀光吊橋銜接中正公園的階梯陡峭，有十六公尺的高低落差，且多達近百階，讓許多長者與輪椅族及用兒童推車的遊客吃不消，經地方爭取，市府觀光旅遊局推動「大溪步行廊帶周邊環境整備工程」，新建的透明景觀電梯已完工驗收，嶄新的透明電梯相當吸睛，廿七日下午二點將舉辦啟用典禮，廿八日開放民眾搭乘。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，新建景觀電梯獲交通部觀光局的「遊憩據點特色加值」計畫補助，斥資一千八百萬元打造，選址經過地質鑽探及多方考量，採不破壞原有地形地貌，搭配現地的砂岩盤地質特性，採用基礎地樑支撐，並配合上部空橋結構背拉系統設計施作。

楊勝評說，市長鄭文燦為提供遊客友善便捷的多方位遊程，要求新建的景觀電梯在爬升過程，可以居高臨下俯視大漢溪的河階地形、地質樣貌及大溪山明水秀遠眺賞景的附加服務，且在遊客等候電梯處，另增設自動化植栽澆灌結合噴霧系統，未來即使在燠熱的炎夏，噴霧廊道也可提供搭乘者消暑沁涼的感受。

透明景觀電梯的承載重量為一千公斤，估算可搭乘十五人，啟用後將於每日上午七點至晚上七點間開放。

廣告
  • 大溪中正公園新建透明電梯亮相，年初一開放。（記者李容萍攝）

    大溪中正公園新建透明電梯亮相，年初一開放。（記者李容萍攝）

  • 搭電梯可俯視大溪觀光吊橋、大漢溪河階地形。（記者李容萍攝）

    搭電梯可俯視大溪觀光吊橋、大漢溪河階地形。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
大溪中正公園透明電梯 年初一開放

大溪觀光吊橋銜接中正公園的階梯陡峭，有十六公尺的高低落差，且多達近百階，讓許多長者與輪椅族及用兒童推車的遊客吃不消，經地方爭取，市府觀光旅遊…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：〈北部〉大溪中正公園透明電梯 年初一開放


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.