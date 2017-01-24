〈北部〉大溪中正公園透明電梯 年初一開放
2017-01-24
〔記者李容萍／大溪報導〕大溪觀光吊橋銜接中正公園的階梯陡峭，有十六公尺的高低落差，且多達近百階，讓許多長者與輪椅族及用兒童推車的遊客吃不消，經地方爭取，市府觀光旅遊局推動「大溪步行廊帶周邊環境整備工程」，新建的透明景觀電梯已完工驗收，嶄新的透明電梯相當吸睛，廿七日下午二點將舉辦啟用典禮，廿八日開放民眾搭乘。
觀光旅遊局局長楊勝評表示，新建景觀電梯獲交通部觀光局的「遊憩據點特色加值」計畫補助，斥資一千八百萬元打造，選址經過地質鑽探及多方考量，採不破壞原有地形地貌，搭配現地的砂岩盤地質特性，採用基礎地樑支撐，並配合上部空橋結構背拉系統設計施作。
楊勝評說，市長鄭文燦為提供遊客友善便捷的多方位遊程，要求新建的景觀電梯在爬升過程，可以居高臨下俯視大漢溪的河階地形、地質樣貌及大溪山明水秀遠眺賞景的附加服務，且在遊客等候電梯處，另增設自動化植栽澆灌結合噴霧系統，未來即使在燠熱的炎夏，噴霧廊道也可提供搭乘者消暑沁涼的感受。
透明景觀電梯的承載重量為一千公斤，估算可搭乘十五人，啟用後將於每日上午七點至晚上七點間開放。
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大溪中正公園透明電梯 年初一開放
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