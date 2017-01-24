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〈北部〉飼主棄養離去時 15歲老狗嚇呆了

2017-01-24

年後零撲殺上路 志工憂

〔記者李容萍／新屋報導〕怎麼捨得？過年團圓的日子到來，近日卻有一批老、殘、病的犬貓，被飼主送進位在新屋區的桃園市動物保護教育園區（新屋動物收容所），其中一隻已經十五歲的臘腸狗被送到收容所時，見飼主獨自離去幾乎嚇呆了；「動物零撲殺」新制將在今年二月四日上路，讓收容所志工擔心棄養潮將隨之而來。

這隻十五歲的臘腸狗，估算約人類的七、八十歲，臉已經白了，眼睛些微白內障，蹲在收容所的籠子裡緊張得流口水。牠於前天被飼主帶到新屋收容所棄養，飼主表示自己年紀也大了，無法繼續照顧年老的愛犬，他將脖子上仍繫著頸圈的臘腸狗放在紙箱中帶到收容所。

收容所志工表示，臘腸狗雖然有輕微白內障，精神、體力還不錯，但面對陌生環境相當緊張，當飼主填妥不擬飼養的同意書，抱著臘腸狗走進領養區，周遭其他狗狗的吠叫聲不絕於耳，臘腸狗被放進欄舍上鎖後，嚇得整天不吃不喝；志工前晚將臘腸狗被棄養的過程PO上臉書後，引起網友熱議。

收容所志工寫道，許多飼主並無陪伴寵物到終老的概念，但每個生命都應該受到尊重，而不是當做垃圾對待，棄養人可以這樣輕易就把狗狗送走，但狗狗的心裡自始至終就只有主人而已。網友留言直說這樣的畫面看了讓人心碎，「親手把毛小孩送進收容所，這到底是什麼樣的心情？」

桃園市推廣動物保護協會秘書長劉盈如說，「動物零撲殺」新制將於二月四日上路，未來流浪貓、狗被捕捉收容後，除了生病、重傷的，將不再執行安樂死；志工們對此擔心說，因為「零撲殺」政策，可能會讓更多老、殘、病的犬貓被飼主送進收容所。

市府動物保護防疫處長陳英豪表示，依動物保護法，飼主不擬繼續飼養的動物可以辦理棄養，目前收容所收容三百七十三隻狗、八十七隻貓，今年初以來被飼主帶到收容所辦理棄養的狗有十四隻、貓有四隻，棄養率較去年並沒有增加，但也擔心新制上路後，飼主會有「能丟就丟」的心態，不過棄養十五歲老狗的案例，的確很少見。他提醒民眾，若有棄養動物紀錄，依法不能再飼養或認養動物。

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  • 15歲臘腸犬被飼主送到新屋收容所，看著飼主離去時牠嚇呆了，令志工心疼不已。（記者李容萍攝）

    15歲臘腸犬被飼主送到新屋收容所，看著飼主離去時牠嚇呆了，令志工心疼不已。（記者李容萍攝）

  • 「動物零撲殺」2月4日上路，收容所志工擔心棄養潮會隨之而來。（記者李容萍攝）

    「動物零撲殺」2月4日上路，收容所志工擔心棄養潮會隨之而來。（記者李容萍攝）

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標題：〈北部〉飼主棄養離去時 15歲老狗嚇呆了


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