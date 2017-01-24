〈中部〉過年前垃圾暴增 后里焚化廠垃圾車排長龍
2017-01-24
〔記者歐素美／台中報導〕農曆年前，民眾大掃除，造成垃圾量暴增，后里焚化廠前大排長龍，許多垃圾車不得其門而入，一等就是兩、三小時，連帶影響後面的垃圾清運時間，民眾要倒垃圾卻久等不到垃圾車，紛打電話到清潔隊抱怨；環保局表示，已透過一般廢棄物與事業廢棄物分流等加速處理，呼籲民眾體諒。
后里焚化廠前的道路昨天下午開始大排長龍，數十輛垃圾車排隊準備進焚化廠，但速度十分緩慢，有的垃圾車一等就是三小時，因無法如期返回各區收取垃圾，民眾要倒垃圾卻等不到垃圾車，紛打電話到各清潔隊詢問。
清潔隊表示，因后里焚化廠塞車，造成垃圾車卡在焚化廠無法及時返回區里收垃圾，每年農曆春節前，約農曆十二月廿四日後的一、兩天都會遇到這種情形。因前天週日天氣好，可能大家都在家大掃除，致垃圾量增加，焚化廠消化速度較慢，所以造成塞車，清潔隊也沒有辦法，只能等垃圾車返回後繼續收垃圾，希望民眾配合。
環保局長白智榮表示，因國家清潔週開跑，加上前一天是假日，致昨天垃圾量大增，后里焚化廠於昨日天中午過後開始出現排隊車潮，經環保局採取事業廢棄物與一般廢棄物分流等方式加速處理，五輛一般廢棄物的垃圾車進場才能有一輛載運事業廢棄物的車進廠，加速消化一般垃圾，到昨天下午六點多，現場即只剩下約十餘輛車，呼籲民眾體諒。
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