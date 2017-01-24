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〈中部〉屋主不賣地 門口竟遭架圍籬

2017-01-24

〔記者張菁雅／台中報導〕住在北屯區后庄北路上的宋媽媽，因不肯賣房子給隔壁地主，門口遭架設三公尺高的圍籬，遮住屋子的光線，也影響出入，宋媽媽和女兒廿三日出面懇求市府協助拆除圍籬。都發局表示，該處圍籬已查報為違建，將儘速拆除。

都發局：已查報違建 將速拆

宋媽媽今年七十六歲，住在后庄北路上的平房近五十年，房子是丈夫留下來的，隔壁地主為逼她賣房子，先買下門口二坪的畸零地，十八日又在門口架設三公尺高的鐵皮圍籬，圍籬高出平房，家中變得暗無天日，而且門口通道只剩五十六公分寬，宋媽媽常常掛急診，現在連救護車擔架都無法進入。

宋媽媽和女兒一起住，女兒說，圍籬施工時，她打電話通報都發局，等了三小時，圍籬架設完成，還沒看到人，晚上才接到電話告知已拍照建檔，但因市府預算有限，必須按照查報順序拆除。宋家母女擔心這樣一來，圍籬可能要等好幾年才會拆，她們表示，現在只希望市府幫忙拆圍籬，讓家中重見光明，她們可以過正常的生活。

都發局總工程司許由興對此表示，該局在接獲通報後，立即派員到場，但當時陳情人提供的地址與實際施工的地址不一樣，陳情地址上也有道圍籬，同仁當場進行查報，而宋家門口的圍籬昨天上午已也查報為違建，將儘速拆除，會趕在這兩天完成。

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  • 門口被架設鐵皮圍籬，造成宋家母女倆生活不便。（記者張菁雅攝）

    門口被架設鐵皮圍籬，造成宋家母女倆生活不便。（記者張菁雅攝）

  • 門口被架設鐵皮圍籬，造成宋家母女倆生活不便。（記者張菁雅攝）

    門口被架設鐵皮圍籬，造成宋家母女倆生活不便。（記者張菁雅攝）

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相關關鍵字： 圍籬 違建
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標題：〈中部〉屋主不賣地 門口竟遭架圍籬


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