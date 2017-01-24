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〈中部〉國民黨台中市議會黨團幹部交接 籲團結對外

2017-01-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會國民黨團新舊任幹部廿三日舉行交接典禮，新任書記長李中表示，對內凝聚共識，對外與友黨合作監督市政，強力在野監督。卸任書記長楊正中則呼籲，大家要一致對外，不要讓人感覺國民黨內鬥內行，外鬥外行，出門沒半撇。

國民黨議會黨團幹部交接，前副總統吳敦義、議長林士昌、副議長張清照及副市長林陵三等人到場致意。黨團新任幹部，分別是書記長李中、副書記長兼執行長顏莉敏、副書記長陳政顯、賴朝國、蘇柏興，與會來賓在交接典禮一致推崇前書記長楊正中等幹部的貢獻，也期許新任幹部繼續為市民福祉努力。

李中表示，期許市政府能做到尊重程序，與其他議會黨團溝通或經議會審核通過後，再進行相關作業，市府不要再提出不合理的議案，莫浪費在經常門的花銷。他強調，黨籍議員以理性為基礎，團結一心，結合友黨來進行有力的在野監督。

會後，眾人移至黨團辦公室「開講」，楊正中對吳敦義說，過去都是中央到地方來促進地方團結，這幾年來倒過來了，地方很團結，但是中央真的是不團結，黨主席選舉要真的君子之爭，大家要一致對外，不要讓人感覺國民黨內鬥內行，外鬥外行，出門沒半撇。

吳敦義表示，國民黨在野時要發憤圖強、要團結，這是我們黨成功的重要不二法門，分裂的黨是不會成功的，唯有團結重心的黨才會成功。現在要靠有民意的政治人物，及黨員、黨幹部這兩隻臂膀，強健擁抱人民，就能體會民意所在。

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  • 國民黨議會黨團幹部交接，前副總統吳敦義（前排，左六）及副市長林陵三（前排，左五）等人到場致意。（記者黃鐘山攝）

    國民黨議會黨團幹部交接，前副總統吳敦義（前排，左六）及副市長林陵三（前排，左五）等人到場致意。（記者黃鐘山攝）

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