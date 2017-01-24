〈中部〉台中市春節交通疏運 啟動區域交控平台

2017-01-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市農曆春節交通疏運計畫出爐，交通局廿三日說，春節期間將首次透過區域交控平台，監控交流道及聯絡道車流，另高鐵、火車站、轉運站周邊均設接駁公車，並在大甲鎮瀾宮、泰安櫻花季等實施交管，路邊汽機車停車格、停車場大都暫停收費五天。

監控車流 隨時調整儀控時間

交通局長王義川昨在市政會議報告指出，為紓解春節交通，已與高公局建立平台，當車流無法順利上高速公路，使車輛回堵至平面道路觀察點，交通局將啟動應變機制，透過平台請求高公局放寬匝道儀控綠燈時間，增加紓解效率。反之，若車流無法由高速公路順利下平面車道而造成回堵時，交通局也將配合啟動下匝道的號誌時制調整，促進車流續進效率。

台鐵、高鐵及客運 加開車班

高鐵、台鐵和國道客運在春節各加開列車，交通局將於高鐵台中站提供三路快捷公車免費轉乘，各火車站、轉運站周邊同樣設有接駁公車，並視旅客量協調公車業者彈性增加班次。

春節期間熱門觀光景點、運輸場站、百貨商圈等，交通局將實施交通管制。大甲鎮瀾宮初一至初五執行部分路段管制；后里泰安櫻花季二月十九日至三月五日，武陵農場櫻花季二月十一日至廿八日實施交管；大遠百、新光三越、中友百貨，維持現有假日交通維持計畫。

路邊停車格 除夕至初四不收費

路邊汽機車停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場，廿七日至卅一日暫停收取停車費五天；新光三越、大遠百商圈周邊部分道路機車停車格，及惠新、惠安、台灣大道市政大樓附屬平面層汽車格及柵欄機管制停車場仍須收費。

除夕至初五將減少部分路線公車班次，讓辛苦的司機可以輪休。公車班次一○○班以上路線，每廿─卅分鐘至少一班車；六十六─九十九班次路線，每卅─四十分鐘至少一班車；四十八─六十五班次路線，每四十─六十分鐘至少一班車；其餘依原核定發車時刻表發車。