〈中部〉全球撐竿跳高峰會 許德敬奪冠

2017-01-24

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國立草屯商工青年撐竿跳高好手許德敬，上週遠赴美國參加全球撐竿跳高峰會，以四公尺九二榮獲高中組冠軍，成為台灣青年選手在此項賽事奪金第一人，為國爭光，南投縣體育會等單位昨特別到校頒發獎金，鼓勵他再接再厲，許德敬也表示會加倍努力，除成績能儘快突破五公尺大關，未來四年以改寫國內撐竿跳高紀錄為目標。

就讀草屯商工三年級的許德敬，是國內頂尖的青年撐竿跳高選手，去年代表國家參加土耳其世界中學生運動會就奪下撐竿跳金牌，優異表現讓他獲得「一○五年體育運動精英獎」肯定，上週遠赴美國參加全球撐竿跳高峰會再度奪冠，成績四公尺九二。

南投縣體育會副理事長簡景賢議員代表理事長潘一全副議長與縣田徑委員會副主委許明裕前往學校頒發獎金五萬元，草商文教基金會則由校長黃國軒代表董事長林昆熠頒給六千元獎金，鼓勵他再接再厲。