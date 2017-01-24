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〈中部〉海牛採蚵入畫 見證芳苑榮景

2017-01-24

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化「芳苑潮間帶海牛採蚵文化」，去年獲選彰化無形文化資產，不過隨著時間轉輪，海牛將逐漸面臨消失命運，當地文史工作者為完整保存、記錄海牛文化，去年邀請生態作家、畫家潘樵（本名潘祈賢）繪畫出僅存的十三隻海牛，因為筆觸生動，加上樸實的色彩，讓海牛與主人間的互動更具穿透力，讓文化記錄更具保藏價值，現在這些畫作從即日起到二月五日於芳苑普天宮文化走廊展出。

彰化縣西海岸環境教育保護協會工作者魏清水表示，這些畫作本身都是來自於自己十年來對海牛文化的影像紀錄，不管是走在海道上的採蚵即景，或是採蚵夫婦與海牛的互動，隨著人與牛的老化流逝，就更顯彌足珍貴。

魏清水說，在推廣文化遺產期間，認為應該讓影像記錄更具保存價值，於是透過畫家潘樵，以水墨畫方式呈現，未來將再與台明將公司合作，製作「噴砂畫」，讓文化用「畫」去說話。他也說，「普天宮」是當地信仰中心，作為畫展出發點，更具傳承意義。

海牛農民洪清治表示，採蚵一甲子，往年榮景如今只剩六對夫妻、十三隻海牛還在採蚵，因為牛有天生的導航能力，一直捨不得更換三輪動力，而對於這個快被遺忘的漁村文化，有人願意如此付出、描繪、記錄著感到相當感動，歡迎更多民眾來芳苑了解海牛文化。

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  • 農民洪清治站在自己入畫的畫作前欣賞許久，感動地謝謝有心人幫忙紀錄。（記者陳冠備攝）

    農民洪清治站在自己入畫的畫作前欣賞許久，感動地謝謝有心人幫忙紀錄。（記者陳冠備攝）

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相關關鍵字： 採蚵 文化 海牛 繪畫
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標題：〈中部〉海牛採蚵入畫 見證芳苑榮景


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