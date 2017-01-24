〈中部〉彰市身障停車格 研擬前2小時免費

2017-01-24

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市路邊停車收費實施二十多天來，提高車輛周轉率，備受民眾肯定，不過全市十二個路邊身心障礙停車格也一併納入開單收費，引發身心障礙人士抗議，認為應給予免費或半價優惠，縣府對此表示樂觀其成，市公所則決定從善如流，研擬停車前兩小時免費，第三個小時起再行收費，只待向縣府核備完成後即開始實施。

彰化市民代表楊富鈞連日來接獲多名身心障礙人士陳情，指稱彰化市路邊停車收費從本月三日實施以來，他們把車輛停在身心障礙停車格竟要收費，讓政府照顧弱勢民眾的美意大打折扣，且台中市路邊停車收費對於身障人士停車有給予優惠，為何彰化市做不到？

楊富鈞指出，根據「彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例」第六條，包括政府單位所屬機關公務車、縣議會公務車及警方相關單位車輛停放路邊停車格得免予收費之外，行動不便的身心障礙者親自駕駛或搭乘的車輛停放路邊停車場者，停車費得予半價優惠，由此看來，目前身障人士停車完全比照一般民眾每小時二十元的收費措施，的確不公。

市公所工務課長謝景澤表示，全市目前收費的路邊停車格共五八○格，身障停車格僅有十二格，若實施優惠收費，並不影響整體收入，因此決定從善如流，研擬停車前兩小時免費，第三個小時起再行收費，將在向縣府核備完成後即開始實施。縣府社會處身心障礙福利科對於這項優惠身障人士措施則表示樂觀其成。

彰化警方則呼籲，一般民眾車輛嚴禁停放在身障人士專用停車格內，違者一律開單並拖吊。