〈中部〉到鹿港看小鹿鹿 天天免費看
2017-01-24
〔記者劉曉欣／彰化報導〕農曆春節何處去？歡迎來彰化縣看花海，還有到鹿港鎮看可愛的「小鹿鹿」，通通免費！
鹿港鎮長黃振彥表示，鎮公所去年購買六隻梅花鹿，將等鹿港生態性休閒公園的「鹿舍」完工後，就會搬進新居，目前先搬到鹿港藝術村遊客中心旁的綠地，特別打造彩色的「鹿鹿小屋」成為「小鹿鹿」臨時的家。
黃振彥指出，「小鹿鹿」先前都只有星期六、日特定時段，才在鹿港藝術村跟大家見面，為了先行適應未來搬到公園「鹿舍」與民眾長期接觸，「小鹿鹿」即日起每天上午十點到下午四點半，都會在鹿港藝術村遊客中心旁的綠地跟大家見面，但請民眾勿餵食小鹿鹿，一起愛護動物。
彰化溪州公園、田尾公路花園，每年春節都吸引大量遊客前往參觀，此外，縣內多處利用冬季農閒田地所營造的花海，因為今年農曆閏六月的關係，中部農民插秧時間將延至春節過後，也讓大片花海可以讓民眾欣賞。
社頭月眉古厝的波斯菊花海、二水鐵道的油菜花海，員林大道的向日葵花海、秀水金陵社區的向日葵花海、埤頭鄉百寶村等地都有大片花海，以及社頭清水岩也有舉辦茶花展，讓春節「走春」賞花更有風情！
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