| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
池上大橋傳轎車對撞 7人受傷、1駕駛受困 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉鳳凰率金雞 集集燈會初一點燈

2017-01-24

28日晚間在武昌宮前亮相

〔記者劉濱銓／南投報導〕即將邁入第十九年的集集鎮鄉土燈會，本月廿八日（大年初一）晚間七時將在鎮內武昌宮廣場熱鬧點燈，今年主燈有別於縣內各地燈會多以雞為表現，而是用鳳凰帶出「鳴鳳朝陽」吉祥寓意，並率燈區多隻金雞花燈象徵「金雞報喜」，另有外星人花燈、「冏臉猿」花燈，以及戰車花燈、綠能燈區等，相當吸睛。

歷史悠久的集集鎮鄉土燈會，昨天鎮長陳紀衡在代表會主席吳大村、行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖等人陪同下，一同介紹高逾九公尺的鳳凰主燈，周圍還有盛開的花朵點綴，繽紛中帶有華麗貴氣，相當討喜。

主燈周邊有多隻金雞花燈，有張嘴微笑、也有昂首鳴叫，有帶著小雞的，也有獨自兀立的，多樣花燈姿態各異，連鎮長陳紀衡也在主燈前表演金雞獨立，今年還有座「飛鳥棲木」花燈，呈現「集」字甲骨文的意義，呼應鄉土燈會在地主軸，極具特色新意。

還有外星人、冏臉猿助陣

燈區內也有外星人花燈、表情充滿「冏」樣的長臂猿花燈，以及分別與在地的兵整中心、特生中心合作會動會出聲的戰車花燈、石虎平安龜花燈，還有生肖系列、雪人系列，並有祈福光廊，火車站也有光環境布置，相當有看頭。

另外還引進高科技綠能環保燈區，運用再生能源設置風力發電「風光小屋」，以及太陽能發電的「太陽能應用展棚」，更提供遊客在燈區體驗的「電動遊園車」，可望成為燈會另一亮點。

陳紀衡說，燈會廿八日開跑將持續到二月十一日元宵節，期間還會發贈一千二百個小提燈，與五千個「五福臨門」五元紅包，過年讓民眾沾沾喜氣，尤其初一晚上開幕活動還有「南投女兒」藝人李千娜，聲樂家簡文秀的精彩表演，初一至初五，以及元宵節也都有電視、冰箱等摸彩抽獎活動。

廣告
  • 外星人花燈，展現燈會的多元性。（記者劉濱銓攝）

    外星人花燈，展現燈會的多元性。（記者劉濱銓攝）

  • 表情充滿「冏」樣的長臂猿花燈，模樣相當逗趣。（記者劉濱銓攝）

    表情充滿「冏」樣的長臂猿花燈，模樣相當逗趣。（記者劉濱銓攝）

  • 燈會期間也將發贈五福臨門五元紅包與小提燈。（記者劉濱銓攝）

    燈會期間也將發贈五福臨門五元紅包與小提燈。（記者劉濱銓攝）

  • 集集鄉土燈會大年初一登場，主燈造型為鳳凰展翅，還有花卉點綴相當華麗貴氣。（記者劉濱銓攝）

    集集鄉土燈會大年初一登場，主燈造型為鳳凰展翅，還有花卉點綴相當華麗貴氣。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 花燈 鄉土燈會
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
賞梅賞鳥 春遊嘉義好時機

金雞年新春，嘉義縣政府與嘉義林區管理處，分別推薦鄉親「回」嘉義、遊客「來」嘉義的遊程及景點。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：〈中部〉鳳凰率金雞 集集燈會初一點燈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.