〈中部〉鳳凰率金雞 集集燈會初一點燈
2017-01-24
28日晚間在武昌宮前亮相
〔記者劉濱銓／南投報導〕即將邁入第十九年的集集鎮鄉土燈會，本月廿八日（大年初一）晚間七時將在鎮內武昌宮廣場熱鬧點燈，今年主燈有別於縣內各地燈會多以雞為表現，而是用鳳凰帶出「鳴鳳朝陽」吉祥寓意，並率燈區多隻金雞花燈象徵「金雞報喜」，另有外星人花燈、「冏臉猿」花燈，以及戰車花燈、綠能燈區等，相當吸睛。
歷史悠久的集集鎮鄉土燈會，昨天鎮長陳紀衡在代表會主席吳大村、行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖等人陪同下，一同介紹高逾九公尺的鳳凰主燈，周圍還有盛開的花朵點綴，繽紛中帶有華麗貴氣，相當討喜。
主燈周邊有多隻金雞花燈，有張嘴微笑、也有昂首鳴叫，有帶著小雞的，也有獨自兀立的，多樣花燈姿態各異，連鎮長陳紀衡也在主燈前表演金雞獨立，今年還有座「飛鳥棲木」花燈，呈現「集」字甲骨文的意義，呼應鄉土燈會在地主軸，極具特色新意。
還有外星人、冏臉猿助陣
燈區內也有外星人花燈、表情充滿「冏」樣的長臂猿花燈，以及分別與在地的兵整中心、特生中心合作會動會出聲的戰車花燈、石虎平安龜花燈，還有生肖系列、雪人系列，並有祈福光廊，火車站也有光環境布置，相當有看頭。
另外還引進高科技綠能環保燈區，運用再生能源設置風力發電「風光小屋」，以及太陽能發電的「太陽能應用展棚」，更提供遊客在燈區體驗的「電動遊園車」，可望成為燈會另一亮點。
陳紀衡說，燈會廿八日開跑將持續到二月十一日元宵節，期間還會發贈一千二百個小提燈，與五千個「五福臨門」五元紅包，過年讓民眾沾沾喜氣，尤其初一晚上開幕活動還有「南投女兒」藝人李千娜，聲樂家簡文秀的精彩表演，初一至初五，以及元宵節也都有電視、冰箱等摸彩抽獎活動。
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