〈中部〉結合AR科技 台灣燈會互動藝閣鮮體驗
2017-01-24
〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會多感體驗秀昨天在雲林縣政府前廣場展示，有童話世界般的夢幻森林燈組及觀光工廠燈組，還結合高科技AR技術打造互動藝閣，讓雲林鄉親先睹為快並邀全國遊客到雲林看燈會、玩燈會。
為了展現台灣燈會「好看又好玩」的多感體驗特性，「築夢樂園、歡樂天堂」燈區首度亮相。縣長李進勇表示，縣府在燈區設計上挖空心思，呈現亮麗又獨具造型特色的七彩燈飾，還能與燈區元素互動，寓教於樂讓傳統藝術代代相傳。
現場結合百米藝閣、歡樂糖都、雲林故事及雲珍良品四大燈區共同亮相，讓人大開眼界；其中超過一百公尺長藝閣車時光廊道的「百米藝閣」燈區，邀集著名的藝閣師傅顏三泰、梁添發、侯水佃等人重現抬閣、牛車閣、三輪車閣、機動車閣等藝閣車風華，讓遊客走入燈區有如置身時光隧道，並結合時下流行的AR技術打造互動藝閣，讓民眾成為藝閣車的一部分，留下在燈會的特別回憶。
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