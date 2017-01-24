〈中部〉水上協安宮參拜 認識介子推傳奇

2017-01-24

〔記者林宜樟／水上報導〕中國春秋時期人物「介子推」，以「割股奉君」、忠心耿耿和淡泊名利等事蹟聞名，民間將其神格化，尊為「 開山聖侯」、「開山尊王」等，主祀介子推的廟宇在我國非常罕見，嘉義縣水上鄉協安宮是全縣唯一奉祀介子推的宮廟，民眾可趁春節來走春參拜。

協安宮位於水上鄉國姓村三界埔，鄰近國道三號中埔交流道，主祀開山聖侯，居民大多稱「大伯爺公」；廟誌記載其中介子推神像是明代所刻，清代康熙年間由先民從中國廣東帶來台灣祀奉，早期並無廟宇，由信眾輪流供奉，後來才建廟接受香火。

協安宮管委會主委籃萬值說，介子推廟宇除協安宮，台灣僅嘉義市及彰化、宜蘭、雲林等縣約六間，非常罕見；曾有信眾病痛來協安宮向大伯爺公祈禱、問事，乩童指示以藥煎水服用，更說煮過的水會滿到碗邊，水滾後蒸發，照理說水量是減少而非增加，但藥煮過後，水卻真的滿溢而出，相當神奇。

國姓村長林信安說，協安宮宣揚介子推高風亮節、忠肝義膽的精神，延平郡王鄭成功曾在這裡駐軍，將此地命名為三界埔，也是國姓村由來，名人鄭弘儀就出身此處。

三界埔以檜木老屋聞名，過去是菸葉種植中心，因台灣菸酒公司今年將終止保價收購本土菸葉，菸田即將消失，協安宮旁有許多菸樓及菸田，鄉親盼能轉為菸業文化保留場所，讓遊客來探訪。