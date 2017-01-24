| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
池上大橋傳轎車對撞 7人受傷、1駕駛受困 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉水上協安宮參拜 認識介子推傳奇

2017-01-24

〔記者林宜樟／水上報導〕中國春秋時期人物「介子推」，以「割股奉君」、忠心耿耿和淡泊名利等事蹟聞名，民間將其神格化，尊為「 開山聖侯」、「開山尊王」等，主祀介子推的廟宇在我國非常罕見，嘉義縣水上鄉協安宮是全縣唯一奉祀介子推的宮廟，民眾可趁春節來走春參拜。

協安宮位於水上鄉國姓村三界埔，鄰近國道三號中埔交流道，主祀開山聖侯，居民大多稱「大伯爺公」；廟誌記載其中介子推神像是明代所刻，清代康熙年間由先民從中國廣東帶來台灣祀奉，早期並無廟宇，由信眾輪流供奉，後來才建廟接受香火。

協安宮管委會主委籃萬值說，介子推廟宇除協安宮，台灣僅嘉義市及彰化、宜蘭、雲林等縣約六間，非常罕見；曾有信眾病痛來協安宮向大伯爺公祈禱、問事，乩童指示以藥煎水服用，更說煮過的水會滿到碗邊，水滾後蒸發，照理說水量是減少而非增加，但藥煮過後，水卻真的滿溢而出，相當神奇。

國姓村長林信安說，協安宮宣揚介子推高風亮節、忠肝義膽的精神，延平郡王鄭成功曾在這裡駐軍，將此地命名為三界埔，也是國姓村由來，名人鄭弘儀就出身此處。

三界埔以檜木老屋聞名，過去是菸葉種植中心，因台灣菸酒公司今年將終止保價收購本土菸葉，菸田即將消失，協安宮旁有許多菸樓及菸田，鄉親盼能轉為菸業文化保留場所，讓遊客來探訪。

廣告
  • 嘉義縣唯一祭祀介子推的協安宮。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣唯一祭祀介子推的協安宮。（記者林宜樟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 協安宮 宮廟
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
賞梅賞鳥 春遊嘉義好時機

金雞年新春，嘉義縣政府與嘉義林區管理處，分別推薦鄉親「回」嘉義、遊客「來」嘉義的遊程及景點。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：〈中部〉水上協安宮參拜 認識介子推傳奇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.