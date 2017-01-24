〈中部〉賞梅賞鳥 春遊嘉義好時機

2017-01-24

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕金雞年新春，嘉義縣政府與嘉義林區管理處，分別推薦鄉親「回」嘉義、遊客「來」嘉義的遊程及景點。

嘉縣副縣長吳芳銘昨在「春遊嘉義好時機」記者會，發表適合開車、騎車民眾的「7喜」主題遊程，例如到台三線梅山公園欣賞梅花綻放，順道去梅問屋觀光工廠，品嘗、採購梅子產品，或夜宿竹崎鄉頂石棹民宿，欣賞入夜後霧靄罩頂、美若仙境的「琉璃光」。

農莊、酒廠打卡 有小禮

縣文化觀光局長許有仁推薦「雞年好『照』（兆）頭」活動，邀遊客元月二十八日（初一）至二月一日（初五），到新港鄉頂菜園、板陶窯、奉天宮或德旺商旅前，及民雄鄉金桔農莊、松田崗、嘉義酒廠、鳳梨山或卡普秀觀光工廠前，拍照打卡上傳臉書，即可向店家索取「虎爺愛打貓」line貼圖手機擦拭貼。

林管處長黃妙修表示，鰲鼓濕地森林園區內四號賞鳥亭附近水域聚集雁鴨科候鳥、千島湖常有稀有冬候鳥羅文鴨蹤影；東石生態展示館初一至初五現場鳩團成功的遊客，每團可獲得花生和「臺灣水邊之鳥常見100種」圖鑑，限量三十團。

位於嘉義市鬧區的檜意森活村，是林管處整修開放日治時代台灣總督府營林局嘉義林場宿舍，有多樣的文創、餐飲服務，初一、二在T19營林俱樂部有限量版扇子發放、財神爺合照等。

她說，這個季節也適合上阿里山森林遊樂區賞雲海、看日出，遊樂區春節全天候不打烊，初一至初五上午八點至下午五點，阿里山公路八十九至九十五公里有區外免費接駁車服務。

遊客上山前必經觸口自然教育中心，其中綠意館初一至初七「石虎森林」、「食蛇龜樂園」展覽，讓遊客了解淺山瀕危生物困境。