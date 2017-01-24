〈中部〉嘉義酒廠變身文創基地 走春好去處
記者丁偉杰／專題報導
金雞年走春有去處。從嘉義酒廠改建而成的嘉義文化創意產業園區，去年四月試營運以來，成為嘉義最夯的旅遊點，今年首度迎接春節假期，僅除夕休園一天，其餘日子照常開放，大小朋友白天來體驗老酒廠變身文創基地的新面貌，入夜後「雞星高照」戶外燈光秀，別有氣氛。
佔地三‧九公頃 歷史建築
嘉義文創園區佔地約三‧九公頃，前身為台灣最早生產高粱酒的酒廠，素有「白酒故鄉」之稱，留下大量製酒機具及相關設備，包括洗瓶機、儲酒桶、酒瓶輸送帶、煙囪、高粱米儲存槽等， 二十一棟廠房中有七棟為日治時期建築，經登錄為嘉義市歷史建築。
園區空間改造後，開放場域分為旅客服務中心（文創願景館）、我的夢想店（包裝工廠）、嘉酒自營店（再製酒工廠）、好思當代‧嘉義（五金倉庫）、成品倉庫及中間試驗工廠（藝文展覽）。
複合式藝廊 有得吃有得看
「我的夢想店」讓遊客動手玩創意，像是乾燥花、健康果汁、手工皂、手作鞋或是混植植栽等；特選生活風格好物展售空間的「嘉酒自營店」，集合國內文創商品，打造成為嘉義文創觀光基地，也是遊客挑選過年伴手禮的好選擇。
「好思當代‧嘉義」為複合式藝廊空間，提供充滿藝術氛圍的環境裡享用餐點，搭配「G9奇幻旅程展」、「南望新視點－當代四人展 」、「一瞬一心攝影展」及串門子市集等，讓遊客「有吃又有得看」。
夜間燈光秀 煙囪點燈迎賓
迎接金雞年，園區晚上六至十二點，「雞星高照」戶外夜間燈光秀登場，原嘉市早期地標之一、高達十八公尺的鍋爐煙囪點燈迎賓；為新年祈福，傳統存放高粱的米桶，改裝成閃閃發亮的耶誕列車，特製的許願卡，以升降方式將願望掛上米桶，期許實現新年新願望。
嘉義文創園區戶外空間免費開放，室內展覽「G9奇幻旅程展」收門票，其餘免費參觀。地址：嘉義市中山路六一六號（嘉義火車站正門出站右轉步行三分鐘），電話：(05)2160500。
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