〈中部〉質疑農會選舉人名冊黑箱作業 蘇治芬陳情
〔記者廖淑玲／雲林報導〕正值基層農會選舉，立委蘇治芬不滿農會選舉人名冊黑箱作業，且傳出有人第一時間就拿到號次等不公情事，昨天回到雲林縣政府直指縣長李進勇放任不管，要求縣府落實農會選務。
李進勇會見蘇治芬及陳情民眾時強調，已請法院、地檢署、警察等單位協助，春節前就能提供名冊，另土庫農會疑似抽籤號次外洩，東勢農會會員資格今天複審案縣府將會調查並全程蒐證，一切依法絕無放任。
要求縣府督促農會選務 公平改選
全國各鄉鎮市農漁會選舉將於二月十九日起展開，雲林有一千八百多名登記參選，蘇治芬昨天偕同數十名農民及登記參選代表及理監事的候選人到縣府陳情，副議長蘇俊豪等多名議員也到場關心。
蘇治芬指出，農委會去年底修改「農會選舉罷免辦法」，農會須提供選舉人名冊，並於候選人登記截止之日起七日內（即本月十九日前）完成資格審查，若無複審也應於審查合格當天將合格候選人名冊送到農會，同時告知候選人以利申請選舉人名冊，且在申請日起三個工作日內提供。
她接獲許多合格候選人陳情，登記截止日至今仍不知號次也拿不到名冊，許多農會視若無睹有意拖延，期望縣府督促讓改選公平公正。
蘇治芬質問李進勇為何放任行政機關漠視，要求縣府落實，揚言不排除進一步抗議。
李進勇：加速作業 年前解決爭議
李進勇接見陳情民眾，向蘇治芬等人說明指出，中央明確規定農會候選人需通過地方法院、地檢署、警察等單位回覆有無破產宣告、受監護宣告、褫奪公權、刑案紀錄及素行資料等，扣除假日，農會及縣府都是加速作業，檢警已完成查核，院方答應完成後即時通知農會領取避免因郵務送達造成延遲，最快今天、最慢明天將審查結果送達縣府，同時通知所有候選人，年前解決會員名冊爭議，一切依法絕無放任。
土庫農會疑似抽籤號次外洩，東勢農會會員資格今天將複審案等，李進勇說，縣府會調查並全程蒐證，如有不法將依農會法賦予縣府職權依法執行。
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