〈南部〉百年古蹟聯手 春節玩闖關送好禮

2017-01-23

〔記者劉婉君／台南報導〕今年春節走春，台南多一處熱門景點！國定古蹟台南地方法院去年十一月開放迄今，參觀人次已將近三萬六千人，建築立面更是婚紗、畢業照的熱門取景地點。重新開放後的第一個春節年假，台南地方法院與國立台灣文學館首度攜手，於一月卅一日大年初四推出闖關活動，邀民眾一起來參觀兩棟有建築淵源的百年古蹟。另外，台南地方法院今年一整年也與國立台灣歷史博物館合作，舉辦一日參觀兩館的優惠活動。

另國定古蹟台南地方法院、台文館除夕至大年初二休館，台史博除夕、初一休館，請想要前往的民眾注意。

台南地院與台文館辦活動

國定古蹟台南地方法院及台文館均由日治時期建築技師森山松之助規劃設計，兩棟建築興建時間相近，分別為一九一四年及一九一六年，地理位置也相距不遠，兩館首度合作，鼓勵民眾多走入文化館舍參觀；卅一日當天只要在兩館分別完成闖關遊戲並蓋章，前五十名可獲一份小禮物。

也與台史博合作推優惠

國定古蹟台南地方法院與總統府、國立台灣博物館並列為日治時期台灣三大經典建築，台南地方法院說，預估春節單日將可達兩千人次，團體導覽解說暫停，但仍有志工會在定點接受民眾諮詢，大年初三、初四、初五三天，每天各有五十份福袋，民眾只要上網打卡即可獲得一份；台文館於大年初三也準備五十份文學福袋，到台文館粉絲頁按讚即可獲得，送完為止。

另外，即日起至今年年底，憑台史博的門票到國定古蹟台南地方法院參觀，每天前五十名可獲得紀念品一份，而憑國定古蹟台南地方法院的闖關卡完成闖關並蓋日期章後，可享台史博門票買一送一優惠。