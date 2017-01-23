〈南部〉藝師老化 本土藝陣瀕臨失傳危機
2017-01-23
種類全台最多 演出最頻繁
〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市文化資產管理處的調查，台南市為本土藝陣種類全台最多、演出最頻繁的地區，但藝師大多年事已高，受社會變遷等因素影響，願承學此類技藝者不多，許多歌舞技藝因而瀕臨失傳危機。
南市文資處表示，去年該處委託成大藝術研究所教授施德玉，擇定「歸仁檳榔園翰林院草鞋公陣」、「龍崎烏山頭清泉寺七響陣」、「龍崎石曹龍安寺牛犁陣」、「新營太子社區牛犁車鼓陣」、「曾文社區大學傳統民俗技藝表演班」共五團藝陣進行調查研究，包括影音錄製、劇本曲譜整理及藝人背景資料建檔，目前已完成首期調查，今年將繼續執行第二期，希望透過影像及走入校園，讓本土藝陣得以永傳承。
文資處指出，這次研究過程發現，台南市具有小戲性質的藝陣團體在表演形式上多朝向歌舞表演發展或以健身為目的，也就是演出者不說不唱，由旁人代為執行，嚴格定義的小戲形式表演已逐漸式微。
在後場音樂方面，現場演奏、彈唱也已愈來愈少，取而代之是播放錄音帶進行配樂及演出，這些都成為小戲類藝陣傳承的隱憂。
不過，研究團隊也發現有些藝陣團體的團員具有家族式傳承，令人振奮，像「龍崎烏山頭清泉寺七響陣」，透過家人親戚間互相搭配演出，養成喜愛表演、對傳統文化保存具有強烈向心力及使命感，有助於傳統藝術的傳承。
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