| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團持續至明天 18縣市陸上強風特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉藝師老化 本土藝陣瀕臨失傳危機

2017-01-23

種類全台最多 演出最頻繁

〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市文化資產管理處的調查，台南市為本土藝陣種類全台最多、演出最頻繁的地區，但藝師大多年事已高，受社會變遷等因素影響，願承學此類技藝者不多，許多歌舞技藝因而瀕臨失傳危機。

南市文資處表示，去年該處委託成大藝術研究所教授施德玉，擇定「歸仁檳榔園翰林院草鞋公陣」、「龍崎烏山頭清泉寺七響陣」、「龍崎石曹龍安寺牛犁陣」、「新營太子社區牛犁車鼓陣」、「曾文社區大學傳統民俗技藝表演班」共五團藝陣進行調查研究，包括影音錄製、劇本曲譜整理及藝人背景資料建檔，目前已完成首期調查，今年將繼續執行第二期，希望透過影像及走入校園，讓本土藝陣得以永傳承。

文資處指出，這次研究過程發現，台南市具有小戲性質的藝陣團體在表演形式上多朝向歌舞表演發展或以健身為目的，也就是演出者不說不唱，由旁人代為執行，嚴格定義的小戲形式表演已逐漸式微。

在後場音樂方面，現場演奏、彈唱也已愈來愈少，取而代之是播放錄音帶進行配樂及演出，這些都成為小戲類藝陣傳承的隱憂。

不過，研究團隊也發現有些藝陣團體的團員具有家族式傳承，令人振奮，像「龍崎烏山頭清泉寺七響陣」，透過家人親戚間互相搭配演出，養成喜愛表演、對傳統文化保存具有強烈向心力及使命感，有助於傳統藝術的傳承。

廣告
  • 新營太子社區牛犁車鼓陣演出。 （台南市文化局提供）

    新營太子社區牛犁車鼓陣演出。 （台南市文化局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
年初一前限時供水？水公司：已回復正常

東港、新園末端復水慢 公告引民怨牡丹水庫供水管線破損，自來水公司這幾天水無預警降低水壓，還公告管線末端的東港、新園部份地區將分時段供水至大年初一，鄉民錯愕，經民代詢問後，水公司已承諾春節期間不會停水。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：〈南部〉藝師老化 本土藝陣瀕臨失傳危機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.