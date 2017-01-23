〈南部〉岡山燈會 週六熱鬧登場
2017-01-23
〔記者蘇福男／岡山報導〕二○一七岡山燈會將於元月廿八日大年初一熱鬧登場，為期五天，今年主題強調「歡喜福運迎金雞」，特地打造情境式水上燈區，規劃卡通人偶歡樂遊園，搭配岡山壽天宮「螺絲媽祖」及「螺絲千里眼、順風耳」，燈會特色獨樹一格。
岡山區長林文祺表示，今年岡山燈會地點仍以岡山公園、壽天宮為主，規劃有九大主題燈區，包括雞年特色燈區、裝置藝術燈區等，其中，水域設置水車、魚舟搭配燈光和音樂，呈現夢幻水上燈區。
媽祖特色燈區結合壽天宮螺絲媽祖、螺絲千里眼、順風耳將軍與祈福樹，方便民眾過年期間向媽祖婆祈福許願；另有以巨型竹藝水塔燈飾為主的在地意象燈區，南岡山捷運站和岡山火車站也設有花燈裝置藝術。
為推廣岡山三寶，燈會現場將擺攤展售地方農特產，舞台展演期間將以有獎徵答方式，贈送限量的岡山燈會文創背袋。
岡山公所表示，元月二十八日至二月一日活動期間，每天下午四時至晚上十時備有接駁車，間隔十五分鐘一班，往返燈會會場、南岡山捷運站和岡山火車站，歡迎民眾來岡山過年賞花燈、逛老街、吃羊肉。
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