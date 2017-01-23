〈南部〉寒士吃飽卅尾牙 高雄席開230桌

2017-01-23

〔記者方志賢／高雄報導〕人安、創世、華山基金會昨天全台同步舉辦寒士吃飽卅尾牙，高雄席開二百卅桌，邀高雄地區寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩參加，一對罹患罕見疾病愛迪生氏症的兄弟，也在爸媽陪同下一起吃尾牙，在寒冬裡感受團圓的溫暖。

人安、創世、華山基金會昨舉辦寒士尾牙，參與的民眾除了吃熱呼呼的團圓飯外，每個人還有五百元紅包，期盼透過關懷，讓參與民眾感受溫暖與希望，享有尊嚴的嶄新開始。

創世基金會高雄分會院長周冠華表示，今年募款困難，籌募經費不足三成，但寒士尾牙仍照常舉行，高雄市今年席開二百卅桌，每桌餐費五千元，加上每人五百元紅包，一桌費用是一萬元，希望每個參與民眾均能平安過好年。

一對罹患罕見疾病愛迪生氏症的許姓兄弟，也由爸媽陪同參加，其中十六歲的哥哥，兩歲半時因持續抽筋就醫，後來才確診罹患愛迪生氏症及頑固型癲癇，他因嚴重退化、臥床，接受創世居家照護的服務。

十五歲的弟弟症狀比較輕微，但仍有語言障礙等問題。許媽媽說，哥哥嚴重退化，需坐著輪椅，靠鼻胃管餵食，雖無法跟著大家一起吃尾牙，但推他出來參加活動，全家人團圓，感受溫暖的氣氛。