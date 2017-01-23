〈南部〉茄萣野狗群咬人 一週2起僅逮1犬
2017-01-23
〔記者蘇福男／茄萣報導〕茄萣區野狗肆虐，繼上週一名老阿嬤遭野狗群起圍攻受重傷，昨又有一名早起晨運男子遭七、八隻野狗攻擊咬傷送醫，當地民眾目前聞狗色變、人心惶惶。
高市動物保護處獲報，上午十點多出動人車前往茄萣運動公園誘捕，但野狗十分機警，誘捕老半天，只有一隻母狗落網。
動保處人員昨天誘捕
茄萣消防分隊長黃瑞宏指出，昨上午五點多，一名年約六十歲男子騎車至該分隊求助，表示在公園運動時突遭七、八隻野狗攻擊受傷，救護人員檢視其傷勢，頭、臉和四肢有多處撕裂傷及咬傷，經清洗傷口、包紮止血後，送往台南成大醫院醫治，幸無大礙。
屢傳晨運民眾被咬傷
黃瑞宏說，茄萣地區流浪狗為數不少，民眾遭咬傷求救案件時有所聞，但最近救護案件特別密集，傷勢也格外嚴重，他呼籲晨運民眾遇到野狗不要挑釁，也不要拔腿奔跑，如遭遇攻擊，就大聲呼救，尋求附近民眾的協助。
動保處副處長段奇漢則表示，茄萣地區面積遼闊，各野狗群據地為王，去年該處出勤近二百次至茄萣捕狗，也捕獲七十幾隻野狗，對於近來頻頻發生野狗咬傷民眾事件，動保處正研擬防範措施。
動保處去年捕獲逾70隻
段奇漢呼籲晨運民眾結伴同行避免落單，如獨自一人運動，建議自備棍棒以備不時之需；至於愛狗人士要餵食，建議最好在人煙稀少的適當位置，避免引來大批犬隻覓食、傷及無辜。
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