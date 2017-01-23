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〈南部〉高雄1999過年不打烊 初一至初三不收垃圾

2017-01-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕農曆春節將屆，高雄市1999市民服務專線於六天連假期間，服務不打烊；環保局於初一至初三暫停收垃圾；計程車則從今天（二十三日）起，按錶加收五十元，請民眾注意。

計程車今起加收50元

高雄市研考會主委劉進興表示，一月二十七日（除夕）至二月一日（初五）的六天連假期間，1999市民服務專線照常提供市政諮詢、陳情、申訴服務，並提供各觀光景點、熱門活動查詢服務及公車、捷運、渡輪等大眾運輸諮詢服務。

1999也針對市府工務、環保、交通、警政、消防、觀光等六局處，與台電、台水、中華電信、欣高瓦斯等四大事業機關，共有五十二項派工立即處理事項，維持不中斷正常運作服務，包括路面坑洞、路燈故障、號誌異常、髒亂清除等與市民生活相關的問題。

年初四起收垃圾

民眾關心的垃圾清運問題，環保局表示即日起至二十七日（除夕）中午十二點，將加強民眾家中的大型廢棄物清運；初一至初三全市暫停收垃圾；初四開始收垃圾，初五碰到星期三，原停收，但為舒緩年假停收期間的垃圾量，將加強垃圾清運，但暫停資源回收。

交通方面，高雄市計程車加成運價將從一月二十三日零時起，直到二月一日午夜二十四時止，共計十天，每趟按錶加收五十元，目前起跳價一．五公里是八十五元，續跳則為每二百五十公尺五元。

至於春節期間各公車路線、捷運、輕軌都正常營運，但除夕當天，輕軌末班車提早於晚間六點發車，捷運則維持正常。

衛生局則指出，今年春節期間，包括高雄榮總、高雄長庚、小港醫院等，每天均有開設流感特診，其餘各大醫院的門診時間，可上衛生局網站查詢。

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  • 農曆春節將屆，知名的南北貨集散地─三鳳中街擠滿辦年貨人潮。（記 者葛祐豪攝）

    農曆春節將屆，知名的南北貨集散地─三鳳中街擠滿辦年貨人潮。（記 者葛祐豪攝）

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