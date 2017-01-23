〈南部〉吉祥金雞明點燈 族群圖騰上身

2017-01-23

台東市公所設計融入各族群圖騰的「吉祥金雞」花燈，將於24日傍晚5時30分點燈，「吉祥金雞」及其他11生肖花燈昨已就定位，吸引不少民眾搶先看！市公所指出，花燈展將自24日起至2月12日展出，「吉祥金雞」的羽毛以台東地區各族群代表圖騰為設計概念，象徵台東多元文化，金雞腳踩銅幣、希望為民眾帶來好運及財運。（圖文：記者張存薇）