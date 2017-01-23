| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團持續至明天 18縣市陸上強風特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉吉祥金雞明點燈 族群圖騰上身

2017-01-23

台東市公所設計融入各族群圖騰的「吉祥金雞」花燈，將於24日傍晚5時30分點燈，「吉祥金雞」及其他11生肖花燈昨已就定位，吸引不少民眾搶先看！市公所指出，花燈展將自24日起至2月12日展出，「吉祥金雞」的羽毛以台東地區各族群代表圖騰為設計概念，象徵台東多元文化，金雞腳踩銅幣、希望為民眾帶來好運及財運。（圖文：記者張存薇）

廣告
  • 台東市公所設計融入各族群圖騰的「吉祥金雞」花燈，將於24日傍晚5時30分點燈，「吉祥金雞」及其他11生肖花燈昨已就定位，吸引不少民眾搶先看！市公所指出，花燈展將自24日起至2月12日展出，「吉祥金雞」的羽毛以台東地區各族群代表圖騰為設計概念，象徵台東多元文化，金雞腳踩銅幣、希望為民眾帶來好運及財運。（圖文：記者張存薇）

    台東市公所設計融入各族群圖騰的「吉祥金雞」花燈，將於24日傍晚5時30分點燈，「吉祥金雞」及其他11生肖花燈昨已就定位，吸引不少民眾搶先看！市公所指出，花燈展將自24日起至2月12日展出，「吉祥金雞」的羽毛以台東地區各族群代表圖騰為設計概念，象徵台東多元文化，金雞腳踩銅幣、希望為民眾帶來好運及財運。（圖文：記者張存薇）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
年初一前限時供水？水公司：已回復正常

東港、新園末端復水慢 公告引民怨牡丹水庫供水管線破損，自來水公司這幾天水無預警降低水壓，還公告管線末端的東港、新園部份地區將分時段供水至大年初一，鄉民錯愕，經民代詢問後，水公司已承諾春節期間不會停水。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：〈南部〉吉祥金雞明點燈 族群圖騰上身


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.