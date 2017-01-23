〈南部〉除夕下午至初一 東縣醫院停門診

2017-01-23

〔記者王秀亭／台東報導〕今年春節六天連續假期，台東縣衛生局統整全縣醫療院所看診狀況，除夕（一月二十七日）至初五（二月一日）各醫院除台東聖母醫院無提供急診，其餘醫院皆有二十四小時急診服務；醫院門診則從除夕下午到初一全部停診，兩離島衛生所全天皆有門診，為島上居民健康把關。

衛生局醫政科公布，各醫院門診除台東醫院成功分院除夕至初五停診，台東基督教醫院除夕上午有內科、家醫科、外科、兒科門診、關山慈濟醫院有骨科門診，初二上午台東馬偕醫院有耳鼻喉科、兒科門診，初三上午衛福部台東醫院有內、外科門診，台北榮總台東分院內科門診，初五起大部分醫院恢復正常看診。

縣內各鄉鎮診所除夕上午僅部分診所看診，除夕下午起至初三大部分休診，初四部分診所恢復正常門診服務；東和外科診所從除夕至初五全天提供門診服務，成功鎮的台東醫院成功分院雖門診停診，但宏霖中醫診所及耕仁診所，除夕至初五上、下午門診正常、太麻里鄉南島金崙診所除夕至初五開放下午四時三十分至晚間八時三十分的門診服務。

蘭嶼、綠島衛生所全天皆有門診，成功鎮衛生所從除夕到初三的上午提供門診服務，大武鄉衛生所及關山慈濟醫院有廿四小時急救站。

縣衛生局醫政科表示，各醫療院所春節期間門診時間表已公告在台東縣衛生局（http://www.ttshb.gov.tw/）網站。