〈南部〉年初一前限時供水？水公司：已回復正常

2017-01-23

東港、新園末端復水慢 公告引民怨

〔記者陳彥廷／屏東報導〕牡丹水庫供水管線破損，自來水公司這幾天水無預警降低水壓，還公告管線末端的東港、新園部份地區將分時段供水至大年初一，鄉民錯愕，經民代詢問後，水公司已承諾春節期間不會停水。

二十日因牡丹廠附近管線漏水，水公司緊急停水搶修，復水後，因東港、新園等管線末端、且地勢較高處復水較慢，引起民眾抱怨，水公司在網站公告二十一日至二十八日，新園鄉有共和村、鹽埔村、田洋村、烏龍村、興隆村僅中午四小時有水，東港鎮盛漁里深夜「分時供水」，在春節前夕發出這樣公告，引起民眾大罵，春節前大家忙著大掃除，亟需用水，水公司「這種玩笑開不得！」

立委關切 限除夕前三天正常供水

立委莊瑞雄批評水公司「前科累累！」，新園、東港地區去年就發生春節期間無水可用前例，今年又在年關前出現水壓偏低現象，難怪民眾會反彈。他要求水公司除夕前三天就要回復正常供水，絕對不可停水，並提出萬一停水的應急備案。

水公司回應，年關將近，用水量大增，又遇上管線破損，導致東港、新園地區供水受排擠，目前已回復正常，春節期間不會停水。