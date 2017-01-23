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〈南部〉「寒士吃飽」圍爐 9旬翁盛裝呷尾牙

2017-01-23

屏東、台東各開70、50桌

〔記者邱芷柔、王秀亭／綜合報導〕「寒士吃飽」尾牙圍爐宴昨天分別在屏東醫院前停車場、台東縣老人會館各開七十桌、五十桌。屏東場最高齡的九十七歲林阿公說，這是他第一次吃尾牙，要穿上他最喜歡的衣服來沾喜氣！台東則有住院中的街友，向醫師請假坐著輪椅出席餐會。

特地從內埔鄉到屏東市吃尾牙的八十七歲吳阿嬤說，小時候因意外造成左眼失明，左大腿也因為開過刀，走路須靠輔具，孩子們都因意外相繼過世，自己在內埔獨居，近年有站長、訪視員來關心她，讓她很感動，覺得社會很溫暖。圍爐宴除有美食，還有潮州高中管弦樂隊等節目表演，現場並準備七百份五百元應急紅包，讓與會寒士在春節前採買所需用品與食物。

台東的尾牙圍爐宴在台東縣老人會館席開五十桌，已第三次受邀的脊損者宋德芳雖然行動不便，需靠志工協助進食，仍年年參加。他說，就是喜歡圍爐的感覺，好溫暖、好有趣。

台東縣社會處長曹劍秋表示，去年台東受到多次風災侵襲，大家走過風雨的一年，許多弱勢家庭因工作機會減少，經濟狀況變差，今年的圍爐宴也改變地點舉辦，雖然場地較往年小，卻更溫暖。

台東住院街友請假吃圍爐宴

中午十二時，圍爐宴正式開動，志工們當起桌長，幫長輩們端菜、添菜，六十三歲街友去年接受人安台東站安置，首次參加圍爐宴，感動直說好久沒和家人吃團圓飯，這次活動讓他想起與家人圍爐的感覺。街友「沙魯」三天前因病住院，為了這場圍爐宴，特地向醫師請假，昨日一早就請朋友到醫院幫忙推輪椅帶他到會場，如願參與活動好開心。

受華山基金會服務，來自達仁鄉的孫愛香阿嬤第一次參加活動就抽中縣長獎。她說，從幾天前就很期待這場活動，能和大家一起吃飯的感覺好棒。

創世台東分院長王玉鳳表示，今年開桌席次較往年增加，在台東縣青年聯合促進會、台東救難服務隊，及東海珊瑚博物館業務總監許婷玥等團體協助下順利舉辦。

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  • 97歲獨居阿公（右）第一次吃尾牙，特別穿上自己最喜歡的服裝出席。（記者邱芷柔攝）

    97歲獨居阿公（右）第一次吃尾牙，特別穿上自己最喜歡的服裝出席。（記者邱芷柔攝）

  • 台東縣寒士尾牙圍爐席開50桌，老人會館座無虛席。（記者王秀亭攝）

    台東縣寒士尾牙圍爐席開50桌，老人會館座無虛席。（記者王秀亭攝）

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