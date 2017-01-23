〈台北都會〉大魚大肉急診多2倍 腸胃病患最多
2017-01-23
〔記者張議晨／台北報導〕年節團圓免不了大餐，但短時間內暴飲暴食，當心造成身體不適而到急診室報到！聯醫和平婦幼院區急診室醫師簡立建表示，往年農曆春節急診室外科及內科急症遽增，病患量為平日二倍以上，多為過度飲食造成胃潰瘍、劇烈腹瀉症狀等腸胃病患為多，另年節家族團聚，也是流行性感冒高峰期，甚至常有民眾飲酒過量，走路摔倒而受傷案例。
聯醫營養師石宛沛分析，常見年菜多高油、高糖、高鹽，易有高血壓、高血脂、高血糖，再加上火鍋普林含量多，有痛風病史者，就有可能在過年期間因普林攝取過多而復發。
火鍋想要吃得健康，石宛沛提供一些「小撇步」，火鍋湯底可用蘋果、胡蘿蔔、番茄、洋蔥、西洋芹熬煮，常見火鍋餃類，可用蔬菜及海帶、菇類取代，除能增加膳食纖維、維生素、礦物質攝取量，也能增加飽足感。肉片則可選用脂肪少、膽固醇低的雞肉為主，且今年是「雞年」，選擇雞肉不僅健康，也能應景過新年。
晶華飯店主廚蔡世榮示範，年菜飲食首選當季蔬果，烹調方式則以清蒸、涼拌、水煮為主，如土雞腿肉搭配桂圓、蒜頭、鹽巴，慢燉五十分鐘就是健康的「蒜子桂圓燉雞」。用干貝、青花椰、白花椰拌炒「干貝炒雙花」，也可補充纖維質。至於外購年菜常見的佛跳牆，可加入冬筍、蘿蔔，香味豐富，湯頭也能轉為清爽。
石宛沛強調，年節飲食「拿多少吃多少」，依順序先吃蔬菜再吃肉，減少肉類攝取。另外，春節期間也可與家人外出走春，快走一小時可消耗三百六十大卡熱量，才不會團圓人也跟著圓。
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