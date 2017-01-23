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〈台北都會〉柯P走街拜年 榮濱商圈攤商送魚祝高升

2017-01-23

〔記者陳紜甄、鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲民調直直落，日前柯造訪台北市漁類與第一果菜批發市場，攤商與柯互動冷清，不如往年熱絡。不過，昨早柯前往榮濱商圈年貨大街拜早年、發送雞年發財金，民眾、攤商紛紛向柯爭先搶後握手，甚至有民眾衝向柯，拿起手機與柯玩自拍或索簽名。柯的造訪，引起現場「暴動」，一掃日前在批發市場拜早年，與民眾互動冷清的陰霾。

柯文哲今年已拜訪過迪化街、寧夏夜市等商圈，昨早到榮濱商圈年貨大街時，柯表示，今年景氣整體有比去年好，「因為去年都在下雨，後來發現買氣受天候影響滿大的」，所以總採購量會比去年好很多。

榮濱商圈年貨大街人潮洶湧，充滿過年的熱鬧氛圍。柯走街拜年時，不分男女老少，皆搶著與柯握手並高喊「新年快樂」，周遭民眾發現是柯造訪，也紛紛拿起手機錄影、拍照。走街的過程中，還有自稱是柯的粉絲衝出來要簽名，並表示，「市長，我們全家都支持你！」

還有熱情攤商拿出自己的「好料」，贈送包子、水果等，甚至賣魚攤商奉上一隻魚送給柯，祝福柯「步步高升！」也有攤商與柯握手時熱情表示，支持柯市長連任，柯聽到後笑說，「我會認真去選。」

榮濱商圈年貨大街以「生鮮」聞名，集結台北農產運銷公司、台北漁產運銷公司與五常攤販臨時集中場所舉辦。因此柯文哲至榮濱商圈年貨大街拜早年時，台北漁產公司董事長黃俊誠、總經理陳志芳與台北農產運銷公司主秘路全利皆陪同柯參觀市場。

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  • 攤商熱情送魚，祝福柯文哲「步步高升！」 （記者陳紜甄攝）

    攤商熱情送魚，祝福柯文哲「步步高升！」 （記者陳紜甄攝）

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