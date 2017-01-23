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〈台北都會〉越二代拜年 朱立倫發吉利福袋

2017-01-23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局昨天在市民廣場舉辦第七屆「喜越迎新春—越南朋友回娘家」活動。邀請越南當紅歌手獻唱，並安排新住民第二代小朋友上台拜年，市長朱立倫及與會貴賓發送吉利福袋給民眾，增添新年喜氣。

朱立倫指出，越南新年有貼春聯、發紅包、吃年糕習俗，目前新北市越南移工三萬人，越南新住民有一萬七千多人，已成為新北市大家庭的一份子，造就新北市多元文化，促進經濟發展。

駐台北越南經濟文化辦事處勞工組組長阮春造表示，台越文化十分接近，新年是越南的重要節日，新住民在異地工作，每逢節日特別想念家鄉，新北市政府每年舉辦越南新年活動，對越南朋友意義重大，成為文化交流與聯繫情感的平台。

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  • 新北市勞工局昨天舉辦「喜越迎新春─越南朋友回娘家」活動，安排新住民第二代小朋友上台拜年。（記者賴筱桐攝）

    新北市勞工局昨天舉辦「喜越迎新春─越南朋友回娘家」活動，安排新住民第二代小朋友上台拜年。（記者賴筱桐攝）

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