〈台北都會〉永平國小闢停車場 清地底垃圾缺錢

2017-01-23

〔記者張安蕎／新北報導〕捷運萬大線動工後，永和區永平國小周邊停車一位難求，地方期盼國小興建地下停車場，但永平國小原為垃圾掩埋場，清運地底垃圾約需四億元，市府財務難以負擔，市議員陳鴻源今（二十三）日將在校內舉辦協調會，尋求解決之道。

保安里長許承煬表示，永平國小周圍原本有約三百個機車格，萬大線施工後全數塗銷，且完工後不再恢復，當地居住人口多，加上緊鄰百貨公司，捷運完工後將帶動更多機車族湧入，屆時停車位不足，恐引發違停亂象，國小地下停車場應趁捷運施工時盡速施作，才能將施工影響降到最低。

永平國小校長徐韶佑說，若要興建地下停車場，操場將封閉長達兩年，且長期有施工噪音，勢必影響到全校三千二百位學生的受教權，恐引發家長們反對，建議施作停車場時，也應回饋學校、協助更新校園設施，讓工程達到社區與校方雙贏。

市府交通局停車管理科長金肇安指出，學校地底下的垃圾深達十公尺，清運費約需四億元，興建地下停車場需再花四億元，目前交通局僅能支付停車場興建，清運費需其他財源因應；學校周邊塗銷的機車格已增劃至仁愛公園，經評估目前格數與停車需求為平衡狀態。