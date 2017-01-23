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〈台北都會〉搶救明德山莊 基隆文史人士發起貼春聯

2017-01-23

一甲子宿舍 年久失修變髒亂點

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市明德國中教職員宿舍明德山莊已有一甲子歷史，因年久失修形成治安、髒亂死角，校方規劃拆除部分建物打造風雨操場，但地方文史人士認為，明德山莊有其歷史價值，應完整保存，昨天下午發起貼春聯活動，為老宿舍增添生氣。

發起人基隆在地畫家王傑在明德山莊長大，他說，最早住在山莊的是基隆市立第一中學的教師，改制後拆成明德國中、基隆商工，明德山莊規格完整，每一間都有庭院，並保有食堂、澡堂、鍋爐間，宿舍群的價值遠遠超過一個風雨操場。

七十歲的陳姓住戶回憶，以前每到用餐時刻，都會搖鈴吆喝大家一起吃飯，過年期間家家戶戶串門子，非常熱鬧，但十七年前象神、納莉颱風接連襲擊，宿舍淹水六十公分高，「原本清掃好了，新家具又全都泡湯」，住戶紛紛搬離，上週有明德國中老師要她在三月底前搬離，讓她不知如何是好，只能等過完年再想辦法。

明德國中擬拆 打造風雨操場

明德國中校長沈俊光指出，學區國小每屆約二百三十人畢業，呈穩定增班，現有校地不敷教學活動使用，明德山莊七十間單身宿舍，目前僅有五戶居住，其餘屋舍老舊年久失修，曾有吸毒者逗留、環境髒亂，新進教師都無意願遷入租用，才會規劃拆除部分不堪居住宿舍改建風雨操場。

王傑、基隆青年陣線理事長張之豪表示，在少子化時代，看不出要拆宿舍蓋操場的急迫性，學校自己在操場正中間蓋校舍，把自己弄到沒空間可用，不該要宿舍承擔學校錯誤計畫造成的惡果，張貼春聯是以文化、藝術、人文觀點為根本，反映宿舍群本身既有的文化價值，鼓勵參加的民眾繼續為宿舍群奮鬥。

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  • 地方文史工作者發起到明德山莊貼春聯活動，盼留存活化。（記者林欣漢攝）

    地方文史工作者發起到明德山莊貼春聯活動，盼留存活化。（記者林欣漢攝）

  • 基隆明德山莊已有一甲子歷史，校方規劃拆除部分建物打造風雨操場。 （記者林欣漢攝）

    基隆明德山莊已有一甲子歷史，校方規劃拆除部分建物打造風雨操場。 （記者林欣漢攝）

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