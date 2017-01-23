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〈台北都會〉早餐、飲料店 擬下一波建置

2017-01-23

〔記者葉冠妤／新北報導〕台灣行動支付發展龜速，只能遙望中、日、韓等國車尾燈，新北市經發局近期加速馬力推廣、建置友善環境，市場處今年初打頭陣，在傳統市場推動行動支付，下一目標則是放眼台灣人最愛的早餐店、手搖杯飲料店，預計今年底前完成三百家餐飲店的行動支付建置作業。

據了解，經發局籌備近一年，元月中已開始動起來，目前正如火如荼參訪、盤點餐飲業者與消費者意見，預計於三月底做出調查報告，現階段表達高度參與意願的多是大型連鎖的早餐店與飲料店，小型餐飲業者則抱持觀望態度。

經發局商業科人員表示，之所以選定早餐店、飲料店，一方面因這兩種類型的餐飲店是跟民眾接觸頻繁，若能從這裡突破民眾的使用習慣，更有擴散效益，另方面則是可藉此改變餐飲店的衛生條件。

三月底調查結果出來後，經發局將開始洽詢合作對象，最快年中就逐步在早餐店、飲料店推行，年底前完成三百家。

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  • 已裝設行動支付條碼的攤商都認為，目前使用客人太少，裝了對生意幫助不大。（記者葉冠妤攝）

    已裝設行動支付條碼的攤商都認為，目前使用客人太少，裝了對生意幫助不大。（記者葉冠妤攝）

  • 民眾到傳統市場的消費方式仍以付現金為主，攤商認為加收手續費等於少賺，裝設行動支付意願低。（記者葉冠妤攝）

    民眾到傳統市場的消費方式仍以付現金為主，攤商認為加收手續費等於少賺，裝設行動支付意願低。（記者葉冠妤攝）

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