〈台北都會〉新北公有市場推行動支付 僅1成攤商肯裝
元月啟用 22座市場裝設率掛蛋
〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市卅八座公有市場自今年元月起正式啟用行動支付，主打民眾買菜不用帶現金，只要拿出智慧型手機掃一下攤商專屬的QR Code，就能輕鬆付款，只不過原本規劃全市約三千五百攤全面設置，卻因攤商不滿加收手續費、使用門檻高、民眾反應冷等因素，至今僅十六座市場、四○八攤加入，等於只有一成攤販響應，行動支付上路以來，使用的民眾更是寥寥可數，讓一心拓展行動支付的市場處碰得一鼻子灰。
據市場處統計，卅八座市場，目前有十六座市場裝設「歐付寶」，以汐止黃昏市場裝設率最高，市場內一百五十攤全裝了，第二名是泰山公有市場，近兩百個攤販裝了八十三攤，中和枋寮市場、民享市場、新店中央市場則只有不到五攤裝設，更別說另外廿二座市場裝設率掛蛋，沒半個攤販加入。
菜販：要抽手續費 寧可被賒帳
不願裝「歐付寶」的李姓菜販表示，傳統市場交易面額小，若用行動支付，單筆消費就抽一．六五％的手續費，收客人一百塊，就被抽一塊錢，只賠不賺，「我還寧可讓忘記帶錢的客人賒帳，下次再付，做個人情也好。」某位已裝設的攤販則語帶無奈地說，市場處一開始脅迫攤商，若不裝設明年恐無法續租，她才趕緊跟進，但到傳統市場買菜的人以中高齡的婆婆媽媽居多，「裝了兩個月，還沒客人用過。」
顧客：習慣掏鈔票 確認有沒算錯
採買的張太太表示，多年來已習慣掏鈔票，買賣雙方看得到錢才能確認有沒有算錯價格，不認為行動支付比較方便；年紀稍長的黃奶奶則根本不知道何謂行動支付。
市場處：前半年優惠免收手續費
市場處副處長何國誠表示，台灣的行動支付已落後中、日、韓許多，主因就是還沒有足夠場域提供服務，當初選擇由傳統市場做起，除了市場跟民眾生活息息相關外，也想藉此吸引年輕客群進到傳統市場買東西；規劃一次性全面推動，是考量若消費者走到這攤只能付現、走到另攤又能用行動支付，徒增選擇麻煩，才決定乾脆全部市場一起裝設。
何國誠說，目前阻力卡在攤販反對加收手續費、操作麻煩、消費習慣仍未普遍，市場處已祭出前半年免收手續費的優惠降低衝擊，也積極到各市場召開說明會，現在則是尊重攤商的意願，不強迫裝設、不影響續租評分，但朝全面建置目標努力。
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