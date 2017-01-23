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〈北部〉退役做餐飲 女軍官變廚娘

2017-01-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮昔日女軍官林曉萍因出身軍人世家，股子裡雖熱愛烹飪，但仍在大學畢業後，跟著哥哥、舅舅的腳步，投入「雄赳赳、氣昂昂」的軍旅生涯，服役十年後為了圓開店夢選擇退役，三年來研發盆栽炒飯、棉花糖飲品等創意料理，成功吸引年輕消費者上門。

留著一頭挑染俏麗短髮的林曉萍，與過去嚴肅的軍官形象相比，多了幾分女人味，像極了六、七年級生記憶中的手繪人物「凱西」，大學就讀工業工程與管理系，一畢業即入伍從軍，主要擔任人事官及召募工作，自退伍後，成日埋首於廚具堆中。

今年卅八歲的林曉萍，經三年來的廚藝累積，加上烹飪天賦，讓她在花蓮市鬧區開了一間小店，除與主廚發想出日售數十盆的創意盆栽炒飯外，還在飲品上擺放雲朵棉花糖，並為好友獨創美味蟹堡。

林曉萍說，從軍時一心想著「保家衛國」，但只要一遇到放假，就會到處品嘗美食，更愛自己動手做料理，三年前終於鼓起勇氣，開了間屬於自己的「美好商行」，不僅專賣特色餐點，更樂於走出廚房分享創業歷程，鼓勵年輕人放膽追夢。

林曉萍說，創業路確實不容易，光有夢想絕對支撐不下去，還需不斷創新發想，目前數十種特色餐點，均有專屬故事，希望讓品嘗者能夠享美味及幸福的雙重感受。

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  • 花蓮昔日女軍官林曉萍退伍後，在花蓮市創業開店，為自己一圓廚娘夢。（記者王峻祺攝）

    花蓮昔日女軍官林曉萍退伍後，在花蓮市創業開店，為自己一圓廚娘夢。（記者王峻祺攝）

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