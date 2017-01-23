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〈北部〉迎春別苗頭 江聰淵演財神、陳歐珀扮廚師

2017-01-23

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀，被認為是民進黨內爭取下屆縣長提名的競爭對手。宜市公所昨舉辦「平安順興歡喜迎春」活動，江聰淵扮財神掃街送紅包，與民眾製作發粿與年糕；陳歐珀則辦「五國料理圍爐宴」，當起廚師邀新住民表演上菜秀，互別苗頭。

宜蘭市長江聰淵與代表會主席林智勇，帶領市公所團隊與市民代表昨天上午在南、北館市場踩街，江聰淵扮成財神爺向市民拜年，並發送四個城門的縮寫「平安順興」春聯與紅包，二千個紅包瞬間被搶索一空，隊伍最後抵達宜蘭火丟丟噹廣場，與民眾一起製作「發粿」與年糕，提前歡度春節。

立委陳歐珀夫人徐慧諭成立宜蘭縣新愛佳協會，昨舉辦「五國料理圍爐宴」有日本、印尼、越南、泰國、台灣等五國料理共十道菜。陳歐珀與徐慧諭帶著新住民姐妹們表演上菜秀，以及各國傳統歌舞，體驗不一樣的年菜、不一樣的文化。

「新住民、新力量！」陳歐珀指出，台灣新住民配偶近五十二萬人，是台灣新力量也是新的資產，保障她們得到更平等的社會福利待遇，讓新住民與台灣社會融合是非常重要的。

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