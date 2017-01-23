〈北部〉健康過好年 藥膳雞湯配按摩

2017-01-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕年節除夕圍爐將至，衛福部花蓮醫院中醫師及營養師巧手辦年菜，運用當季、當令食材，搭配簡易中藥材，提供三款食補藥膳雞湯製成方法，並搭配保健穴位按摩，方便民眾在家也能煲出健康湯品。

花蓮醫院中醫師梁智淮，今年與營養科主任林芸甄及營養師黃展益，針對年菜料理，分享十大撇步，除建議民眾選擇優良商家，購買新鮮食材外，更要看清營養標示及選購包裝完整的食品，並依循「一穀、二肉、三蔬果」的標準擬定菜單，讓圍爐宴能夠吃得健康又安心。

中醫師梁智淮還設計出三道藥膳雞湯，並搭配保健穴位按摩，促進血液循環、提高身體免疫力。

梁智淮說，健脾祛濕雞湯搭配按摩三陰交穴，可用來健脾胃、補虛勞及利水消腫；祛寒暖身烏骨雞湯搭配熱敷氣海穴、關元穴，能增加血液循環，杜絕手腳冰冷；元氣養身雞湯加上按摩足三里穴，可調節免疫力、增強疾病防禦力。

他說，「健脾祛濕雞湯」最適合全家老少食用，不用擔心會上火，而祛寒暖身烏骨雞湯及元氣養身雞湯，則建議火氣大、口乾舌燥與有便秘習慣的民眾斟酌飲用。

梁智淮強調，民眾也經常因過年期間大魚大肉過後，容易有水腫問題，若搭配按摩三陰交穴，則可促進氣血循環，加速多餘水分排除，避免水分滯留體內；三陰交穴約在腳踝內側向上四橫指，脛骨內側緣後方凹陷處，拇指腹朝向脛骨側，以旋轉揉壓方式至痠脹，二腳各約按摩五分鐘即可。

藥膳雞湯食譜與按摩方法可上花蓮醫院網站查看。