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〈北部〉歡樂宜蘭年 80嬤扮金雞踩街

2017-01-23

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕歡樂宜蘭年二十四年來首度在宜蘭縣冬山鄉舉辦，熱身活動昨天開跑，各社區使出渾身解數，精心裝扮參加踩街嘉年華，八十歲的阿嬤扮成可愛的金雞模樣，冬山鄉長謝燦輝等人也穿上金雞斗篷，發送紅包等紀念品，俏皮可愛模樣吸睛。

守歲晚會27日冬山火車站登場

今年歡樂宜蘭年除夕守歲晚會，二十七日晚上九點三十分將在冬山火車站熱鬧登場。昨天的暖身活動，上午在站前廣場揭開序幕，二十九個社區和藝文表演團隊齊聚踩街。珍珠社區居民頭戴乾稻草製作的公雞斗笠，以卡車載著大型稻草公雞歡樂遊街。

冬瓜山社區製作精美金雞裝，從阿嬤到四歲小女孩都扮成可愛金雞，手捧金元寶造型討喜。八十歲李姓阿嬤說，雞年應景打扮成可愛金雞參加遊行，第一次這樣嘗試，很有趣也很好玩，祝大家雞年財源滾滾來。

鄉長謝燦輝與民代等人，都穿上冬山幼兒園老師縫製的雞斗篷；有的鄉代還打扮成冬山鄉農特產品，柚子裝、稻米裝都穿在身上，熱熱鬧鬧參與踩街。

宜蘭縣長林聰賢也跟著遊行隊伍繞行街區，發送限量版象徵「福氣」的葫蘆香包、紅包袋；許多民眾為了欣賞遊行表演並領取紀念品，提早兩個小時就在街頭等候，火車站前被擠的水洩不通。

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  • 八十歲李阿嬤（右一）手捧金元寶說，雞年應景打扮成可愛的金雞參加遊行很好玩，祝大家雞年財源滾滾來。（記者簡惠茹攝）

    八十歲李阿嬤（右一）手捧金元寶說，雞年應景打扮成可愛的金雞參加遊行很好玩，祝大家雞年財源滾滾來。（記者簡惠茹攝）

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