〈北部〉寒士圍爐》街友淚思親 貧父勤餵兒

2017-01-23

〔記者簡惠茹、王峻祺／綜合報導〕人安、創世與華山基金會，昨天中午在全國十六個縣市，同步辦理「第二十七屆寒士吃飽三十」尾牙，宜蘭場在樟仔園文化園區辦理七十桌，有六百三十七名弱勢族群參與；花蓮場則席開五十五桌，有六百名寒士受邀圍爐，除享用熱呼呼的豐盛飯菜外，人人還能領到一個五百元應急小紅包。

宜蘭三十七歲街友「阿忠」看著飯菜不禁鼻酸，他說，前年失手打了小孩，因家暴被抓去坐牢妻離子散，出獄後大病一場，眼睛一度失明，孑然一身無助躺在醫院，連醫藥費都沒有著落，出院後透過人安基金會協助，接受羅東平安站安置和就業輔導。

「想念兒子，只敢躲在學校門口偷看。」阿忠後悔以前的魯莽；經過養病後，去年四月開始批發蔬菜水果販賣，他說，現在還不敢找孩子相認，不只是感到抱歉，現在也還沒有足夠經濟能力可以養家，希望以後全家人能團圓。

花蓮則是有一名寒士用餐時遲遲不吃，而是急切地先把魚肉挾進坐在一旁的幼子碗裡，還頻頻低聲詢問：「夠不夠？」慈父模樣表露無遺，真切流露的父愛溫情，全程目睹的工作人員不禁直呼：「這場景實在動人暖心！」

今年因景氣低迷，認桌募款過程不甚理想，立委蕭美琴協助拍攝近一分鐘的公益短片，上週愛心短片在通訊群組廣為傳播後，立刻受到熱心民眾廣大迴響，就連遠在北部的國紹泌尿科學教育基金會，也跨縣捐贈十萬元善款。

人安基金會花蓮平安站長許斯凱說，花蓮寒士服務項目，包括急難救助、三節慰問、協助就業及防飢、防寒、防病與外展服務，去年服務過的寒士約達近六萬人次，誠摯謝謝民眾助寒士享有一頓團圓暖食，讓一年最殷切期待的一餐能夠圓滿不落空。